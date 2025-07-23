İsrail’den katliam üstüne katliam: Gazze 43 derece, aç, susuz, evsiz

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Gazze Şeridi’nde şimdiye dek saldırıya uğramayan son büyük yerleşim yeri olan Deyr el-Belah, İsrail işgal güçlerinin tanklar ve zırhlı araçlarla başlattığı kara harekâtıyla son iki gündür ağır bombardımana maruz kaldı. İsrail askerleri camileri, sivil konutları, Birleşmiş Milletler (BM) ile Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ait tesisleri doğrudan hedef aldı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, iki BM misafirhanesinin hedef alındığını, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise şehirdeki personel konutu ve ana depoya üç ayrı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kadın ve çocuklar yaya olarak tahliyeye zorlanırken, iki DSÖ çalışanı ve yakınları ise kelepçelenip silah zoruyla sorguya alındı.

80 BİN KİŞİ SÜRÜLDÜ

Bölgenin bazı mahalleleri için verilen tahliye emirlerinin ardından, yaklaşık 80 bin Filistinli bölgeyi terk etmeye zorlandı. El Aksa Şehitler Hastanesi’nden bir kaynağa göre, iki Filistinli saldırıda hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında İsrail ordusu, biri ağır olmak üzere iki askerinin, kendi mühimmatlarının patlaması sonucu yaralandığını bildirdi. Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise bir İsrail tankının, altına döşenen mayınla imha edildiğini duyurdu. İsrail medyasından Kanal 14, “teröristleri ortadan kaldırarak görevini başarıyla tamamlayan” işgal güçlerinin dün itibarıyla bölgeden geri çekildiğini bildirdi.

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AÇLIKTAN 22 ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail’in Deyr el-Belah’a yönelik saldırısı, Gazze’de Filistinlileri aç bırakarak ölüme yaklaştıran sistematik politikasının yalnızca bir parçası. Gazze’nin en kapsamlı hastanesi olan Şifa Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 72 saat içinde 21 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlıktan can verenler arasında henüz 40 günlük bir bebek ve özel gereksinimli bir kadının da olduğu öğrenildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ateşkes ve insani yardım koridoru gündemiyle bölgeye gideceğini açıklarken, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı ve çevresinde de vahşetin sonu gelmedi. Dün Gazze’de, en az 31’i yardım arayan Filistinliler olmak üzere 81 kişi, işgal güçlerinin saldırılarında yaşamını yitirdi.

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İSRAİLLİ ÖRGÜTTEN ÇAĞRI

Diğer yandan İsrail’in mart ayından beri süren ablukası nedeniyle Gazze’nin hastanelerinde doktor ve hemşireler dahi açlık ve ekipman eksikliğiyle mücadele ediyor. Gazze’nin darbe alan sağlık sistemi çöküşe ilerlerken, İsrail Tabipler Birliği dahi Gazze Şeridi’ne tıbbi ekipman girişine derhal izin verilmesi gerektiğini açıklayarak yaşananlara tepki gösterdi.

ATEŞKES ÇAĞRISINA ABD’Lİ ELÇİDEN RET

Önceki gün İngiltere, Fransa, Kanada’nın da aralarında olduğu 25 ülke, İsrail’e Gazze’de “kalıcı ateşkes” için ortak çağrıda bulunmuştu. Yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesini de kınayan açıklama, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin tepkisini çekti. Çağrıyı “iğrenç” diye niteleyen Huckabee, Hamas yerine İsrail’e baskı yapıldığını savundu.

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‘BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DEHŞET’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze’de Filistinlilerin son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir “dehşetle” karşı karşıya olduğunu söyledi. Guterres “Gazze’deki dehşet gösterisinden başka bir şeye bakmamıza gerek yok - son zamanlarda benzeri görülmemiş bir ölüm ve yıkım seviyesi söz konusu” dedi. Guterres, İsrail’in operasyonlarını arttırmasının “yıkımın üzerine yıkım eklenmesi” anlamına geldiğini söyledi.