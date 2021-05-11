İsrail’den katliam: 20 ölü 9'u çocuk

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da Filistinlilere geçencuma gününden bu yana devam eden saldırısının ardından, dün Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi. İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin bildirdiğine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, dün düzenlediği toplantıda Hamas tarafından yapılan roket atışlarının ardından Gazze Şeridi’ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesine onay verdi. Dün akşam saatlerinde Hamas sözcüsü, polisleri Mescid-i Aksa’dan çekmesi için İsrail’e yerel saatle 18.00’e kadar süre tanındığını açıklamış, sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, İsrail’in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

BAYRAM KUTLAMALARI İPTAL

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’nde hava saldırısı sonucu yaşanan patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı. Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yapan İsrail ordusu “3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü” duyurdu. Hamas’tan yapılan açıklamada da İsrail’in saldırıları sonucu bir üst düzey kumandanın hayatını kaybettiği doğrulandı. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da toplanan Filistinlilere tüm gün devam eden saldırılarında en az 331 Filistinli yaralandı. Müdahaleler sırasında Aksa’nın bahçesinde çıkan ufak çaplı yangın kontrol altına alındı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

İsrail’in agresifliğinin kapalı oturumda ele alınacağını ilan eden BM Güvenlik Konseyi, resmi görüşmelerin sona erdiğini ancak konseyin tartışmalara devam ettiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırılarının “derhal” durdurulması gerektiğini söyledi ve “tüm tarafları şiddeti tırmandırmamak için adımlar atmaya” çağırdı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada da “Gazze’den İsrail’deki sivil halka roket atılması gerginliği artıran dinamikleri beslemektedir” denildi.

OTOMOBİLİYLE FİLİSTİNLİ GÖSTERİCİYİ EZDİ

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, Mescid-i Aksa protestolarına katılan Filistinli grubun arasına dalan otomobil süratle bir Filistinliye çarparak yaraladı. Olay sonrası kaldırıma çıkarak duran aracın etrafını saran Filistinliler aracın kapılarını açarak içerideki en az 2 kişiye tekme attı. O sırada bölgeye gelen polis, İsrailli sürücüyü korumak için çevredekilere silah doğrulttu. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ YAĞIYOR

ERDOĞAN’DAN ABBAS VE HENİYYE’YE TELEFON: KUDÜS İZZETİMİZDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail’in eylemlerini “terör” olarak niteleyen Erdoğan, Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı. İsrail’in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için tüm dünyayı harekete geçirmek üzere çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya ve Kudüs’ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İsrail’in saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefonda görüştü. İki görüşmede de İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan görüşmelerde İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.

TBMM’DEN ORTAK BİLDİRİ

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un önerisiyle kaleme alınan ve İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunulan bildiride, İsrail’in, Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik şiddet ve baskıcı politikalarının vahim bir boyut kazandığı belirtilerek “TBMM olarak, Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail’in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasbetme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL SORUMLU TUTULMALI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in eylemlerinden uluslararası arenada sorumlu tutulması çağrısı yapıldı. Açıklamada “İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz” denildi.

KILIÇDAROĞLU: KATLİAM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İsrail’in yaptığı katliamdır” diyerek Erdoğan’a BM’yi daha etkin olmaya zorlaması çağrısında bulundu.

İSRAİL DEVLET TERÖRÜ UYGULUYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başardığını kaydetti. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini artıran İsrail’e karşı bağımsız Filistin’i savunmayı sürdürmektedir. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir. Türkiye, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.

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