İsrail’den kanlı rehine operasyonu: Dört rehine için yüzlerce sivil öldürüldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kısmında yer alan Nuseyrat bölgesinde iki ayrı noktada düzenlediği operasyonda dört rehineyi sağ olarak kurtarırken aynı bölgede farklı noktalara havadan yapılan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 210 Filistinli sivili öldürdü, 400 Filistinliyi yaraladı. Kurtarılan rehinelerin, 25 yaşındaki Noa Argamani, 21 yaşındaki Almog Meir Jan, 27 yaşındaki Andrey Kozlov ve 40 yaşındaki Shlomi Ziv olduğu açıklandı.

REHİNELER İKİ BİNADAYDI

İsrail ordusu, Şin Bet istihbarat birimleri ve İsrail polisinin “Yaz Tohumları” ismi verilen operasyon kapsamında Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat’taki iki binaya baskın düzenledi. İsrail güçleri birbirinden 200 metre uzaklıkta olduğu belirtilen binalara eş zamanlı girdi. Argamani’nin üç erkek rehineden farklı olarak Filistinli bir ailenin yanında kaldığı kaydedildi. Rehinelerin binalardan çıkarılmasının ardından İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları dikkat dağıtmak amacıyla Nuseyrat Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Filistinli yetkililerin açıklamasına göre saldırılarda en az 210 sivil hayatını kaybetti.

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KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Bölgede hizmet veren El Aksa Hastanesi Sözcüsü Halil el Degran, İsrail’in saldırısının ardından çok fazla cenazenin ve onlarca yaralının hastaneye getirildiğini söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği’nden pediatrik yoğun bakım doktoru Dr. Tanya Haj-Hassan, El Aksa Hastanesi’ndeki acil servisin tam bir kan gölüne döndüğünü ifade etti. Yetkililer can kaybı sayısının daha da artabileceğini ifade etti. Kamp özellikle İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Filistinlilerin kaldığı bir yer olarak biliniyor.

ABD ORDUSU DESTEK VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kanlı operasyona katılan İsrail birliklerinin rehineleri kurtarmak için “yaratıcı ve cesurca” davrandığını söyledi. “Gelecekte de böyle yapmaya devam edeceğiz” diyen Netanyahu, “Görevimizi tamamlayana ve ölü ya da diri tüm rehineleri evlerine getirene kadar vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Diğer yandan Amerikan ordusundan bir ekibin rehinelerin kurtarılması operasyonuna destek verdiği öne sürüldü. Filistinli kaynaklar da İsrail özel kuvvetlerinin, esirleri kurtarmak için sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nuseyrat’a sızdığını aktardı. Söz konusu kaynaklar, insani yardım naklinde kullanılan bu araç ve tırların Gazze’de yaygın şekilde bulunduğunu dile getirdi.

NOVA’DAN KAÇIRILMIŞLARDI

İsrail’in kurtardığı 4 rehinenin tamamının Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında Nova Müzik Festivali’nden kaçırılan kişiler olduğu bildirildi. Rehinelerden 25 yaşındaki Noa Argamani’nin 7 Ekim’de motosikletle kaçırılırken çekilen görüntüleri çok konuşulmuştu. Argamani, erkek arkadaşı Avinatan Or ile birlikte 7 Ekim sabahı Supernova festivalinden kaçırılmıştı. Erkek arkadaşının ise hâlâ rehine olduğu tahmin ediliyor. Noa Argamani’nin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından telefonla arandığı bir video, Herzog’un ofisi tarafından yayınlandı.

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KATLİAMA TEPKİ YAĞDI

- Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: “Gazze’den gelen yeni bir sivil katliamına ilişkin haberler dehşet verici. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Kan gölüne bir an önce son verilmeli.”

- İslam İşbirliği Teşkilatı: Örgüt yaptığı yazılı açıklamayla başta BMGK olmak üzere uluslararası topluma İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının durdurulması için acilen müdahale etmesi çağrısını yineledi. Açıklamada uluslararası hukuka uygun bir soruşturma, hesap verebilirlik ve cezalandırma ihtiyacı vurgulandı.

- Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “İsrail tarafından işlenen katliamlardan tümüyle ABD’yi sorumlu tutuyoruz ve ABD’yi her şeyi yıkacak ve kimseye barış ve güvenlik getirmeyecek tehlikeli bir aşamaya evrilen bu savaşı durdurmaya çağırıyoruz.”

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- Ürdün Dışişleri Bakanlığı: “İsrail’in bugün Nuseyrat Kampı’nı hedef alan ve Filistinli sivillerin sistematik olarak hedef alındığı, İsrail’in uluslararası insani hukuku çiğnemeye ve savaş suçları işlemeye devam ettiği saldırısını kınıyoruz.

- İran Dışişleri Bakanlığı: “Bu korkunç ve şok edici suçlar, hükümetlerin ve BMGK dahil olmak üzere sorumlu uluslararası kuruluşların sekiz aydır devam eden savaş suçları ve Siyonist rejimin ihlalleri karşısında eylemsizliğinin sonucudur.”

- Arap Parlamentosu: “İsrail işgal varlığının bugün Nuseyrat kampında gerçekleştirdiği, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca vatandaşın öldürüldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı katliamı kınıyoruz. İsrail ve ABD yönetimi birlikte bu katliamda sorumludur.”

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ABD YÜZER İSKELEYİ TAMİR ETTİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mayıs’ta kurulumu tamamlandıktan kısa bir süre sonra fırtına nedeniyle parçalara ayrılarak işlevsiz hale gelen Gazze’deki yüzer iskelenin tamirinin bitirilip tekrar yerine konulduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde CENTCOM, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının desteğiyle Gazze’ye hayati gıda ve diğer acil durum malzemelerinin hareketini kolaylaştıracak” denildi. ABD’nin Gazze’ye insani yardımların girişini ve miktarını arttırmak amacıyla kurduğu 230 milyon dolarlık iskelenin kısa süre içinde kötü hava şartları nedeniyle işlevsiz hale gelmesi eleştiri konusu olmuştu. Birleşmiş Milletler kurumları, iskeleden Gazze’ye sokulan insani yardımların doğru koordine edilmemesi ve korunmaması nedeniyle, yardımların önemli bir kısmının kendilerine ulaşmadığını duyurmuştu.

D-8 GAZZE İÇİN İSTANBUL’DA TOPLANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çağrısı üzerine D-8 ülkeleri dışişleri bakanları dün Gazze gündemiyle İstanbul’da olağanüstü toplandı. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, “Gazze’deki İsrail zulmüne karşı sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı İstanbul’dan hep birlikte tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz” dedi. Toplantıda Gazze’deki vahşetin sona ermesi için neler yapabileceklerini ele aldıklarını belirten Fidan, “Gazze’de acilen ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. İsrail işgalinin durdurulması ve iki devletli çözüm için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. Mısır ve Katar’ın taraflar arasındaki arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Fidan, “Türkiye olarak bu müzakerelere her türlü katkıyı verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin öncülüğünde 1997’de kurulan D-8 ekonomik işbirliği topluluğunda Endonezya, İran, Mısır, Pakistan, Malezya, Nijerya ve Bangladeş bulunuyor.