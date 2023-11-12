İsrail'den kan donduran tehdit: Gazze'de yaptıklarımızı Beyrut'ta da yaparız

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Gazze savaşı son sürat devam ediyor. Çatışmaların tünellerde de yaşandığı bilgisini doğrulayan İsrail bir yandan da Lübnan sınırında düşük yoğunluklu bir çatışma halinde.

İsrail, bölgedeki Hizbullah unsurlarının roket ve füze saldırılarına hava saldırıları ve topçu ateşi ile karşılık veriyor.

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Açılacak ikinci bir cephenin bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği korkusu tazeliğini korurken İsrail'den kan donduran bir tehdit geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Lübnan sınırı yakınında yaptığı durum değerlendirmesinde 'Hizbullah Lübnan'ı olası bir savaşa sürüklüyor ve hatalar yapıyor' dedi.

Gallant bu tür bir hatanın bedelini ilk ödeyecek olanın Lübnan vatandaşları olacağını belirtti.

İsrailli bakan 'Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da yaparız' diyerek gözdağı verdi.

İsrail basını bu açıklamanın 'Hizbullah lideri Nasrallah'ın tehditlerine yanıt' olduğunu yazdı.

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Nasrallah konuşmasında 'İsrail zulmünün amacı bölge halkını boyunduruk altına almak ve meşru hak taleplerini ezmek' demişti.

Hizbullah lideri sözlerine şöyle devam etmişti;

'İşgalciler Gazze'de işlediği suçlar, kasıtlı ve zalimce cinayetlerin ardından yüzünü Lübnan'a çeviriyor. Yine bir hata yapıyorlar ve tüm hedefleri başarısız olacak.'