İsrail'den KAAN ve TAYFUN'a övgü: Yunanistan'a eleştiri... 'Türkiye başlıca etken'

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, Yunanistan'ın savunma sanayisinde Tel Aviv'in kilit bir rolde olduğunu kaydetti.

Jerusalem Post, Türkiye’nin hızla gelişen milli ve yerli savunma sanayisinin, Atina yönetimini savunma sanayisinde kapsamlı bir reforma yönelten başlıca etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Haberde, Yunanistan’ın 25 ila 28 milyar euroluk askeri modernizasyon programının yalnızca yeni savaş uçakları ve füze sistemlerini değil, Doğu Akdeniz’de stratejik bir dönüşümü de hedeflediği ifade edildi.

Atina’nın vazgeçilmez ortaklarından biri olarak İsrail'in öne çıktığı vurgulanan haberde, "programda 20 adet F-35 savaş uçağı, gelişmiş insansız hava araçları, siber savunma sistemleri ve 'Aşil Kalkanı' olarak adlandırılan çok katmanlı hava ve füze savunma ağı dikkat çekiyor" denildi.

Haberde, Türkiye’nin artan caydırıcılık gücünden endişe duyan Yunanistan’ın özellikle İsrail’in Barak MX ve Davud Sapanı gibi ileri hava savunma sistemlerine 3,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı belirtildi.

Türkiye’nin “Çelik Kubbe” programına karşı Yunanistan'ın Aşil Kalkanı’nın oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden gazete, “Bu ittifak, Türkiye’nin ilerleyişi karşısında Akdeniz’de güç dengesini koruma çabası olarak görülüyor” değerlendirmesine yer verdi.

TÜRKİYE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Türkiye’nin 2030 yılına kadar askeri ihtiyaçlarının büyük bölümünü yurt içinden karşılamayı hedeflediği, savunmada bağımsızlığı ulusal bir öncelik haline getirdiği aktarıldı.

Gazete, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemelerine geniş yer ayırarak şu değerlendirmede bulundu:

“F-35 programından çıkarıldıktan sonra Ankara’nın amiral gemisi projeleri arasında, şu anda prototip aşamasında olan KAAN beşinci nesil savaş uçağı ile 2025’te teslimatları başlayan Altay ana muharebe tankı yer alıyor. Denizde ise Türk Donanması, yeni denizaltılar ve hava savunma destroyörlerini içeren bir modernizasyon planını sürdürüyor. Füze alanında Ankara, uzun menzilli ve hipersonik sistemleri agresif şekilde takip ediyor. Tayfun Blok 4 balistik füzesi, Mach 5’in üzerindeki hızlara ulaşma kabiliyeti ve 800 kilometre menziliyle geçen hafta başarılı bir test gerçekleştirdi. Türkiye, füzenin seri üretimini 2026’ya kadar planlıyor.”

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çelik Kubbe, dostlara güven, düşmanlara ise korku salacak” sözleri aktarıldı.

İSRAİL-YUNANİSTAN ORTAKLIĞINA ELEŞTİRİ

Analizde, İsrail’in 400 kilometre menzile kadar ulaşabilen LORA balistik füze sisteminin bu yıl başında Atina’da sergilendiği hatırlatılarak, “Bu füze tedarik edilirse, Yunanistan’ın vuruş menzilini genişletecek ve Türkiye’nin büyüyen füze kuvvetlerine karşı destek sağlayacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Haberde son olarak, Yunanistan savunma sanayisinin başta İsrail ve Fransa olmak üzere dış ortaklıklara bağımlı olduğu vurgulandı ve Atina’nın bu bağımlılığı eleştirildi.