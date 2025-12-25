İsrail'den İranlı komutana suikast

Haberin Devamı

İsrail, Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

SURİYE SINIRINDA İHA SALDIRISI: 2 ÖLÜ

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Lübnan-Suriye sınırında yer alan Havş es-Sayyid Ali bölgesinde bir araç, sabah saatlerinde İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerden birinin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü üyesi Hüseyin Mahmud Marshad el-Jawhari olduğu ileri sürüldü.

GÜNEY LÜBNAN’DA İKİNCİ SALDIRI

İsrail’e ait bir İHA, öğle saatlerinde güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih beldesinin girişinde bir araca daha saldırı düzenledi. Bu saldırıda 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

SUR KENTİNDE GECE SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde Sur kentine bağlı Cenata beldesinde bir araca İHA saldırısı düzenlemişti. Bu saldırıda da 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

SAVAŞ UÇAKLARI VE İHA’LAR LÜBNAN SEMALARINDA

NNA’nın haberine göre, İsrail’e ait 8 savaş uçağı, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesinde bir süre alçak uçuş yaptı. Ayrıca İsrail’e ait bir İHA’nın, başkent Beyrut’un Dahiye bölgesi üzerinde uçtuğu kaydedildi.

ATEŞKESE RAĞMEN BİNLERCE İHLAL

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te çatışmalar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirildi.

İŞGAL SÜRÜYOR, BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 8 Ekim 2023’ten sonra Lübnan’da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır kontrolünde bulunan bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.