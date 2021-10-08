İsrail’den ‘İranlı generali kaçırdık’ iddiası

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Generalin ismi paylaşılmazken, operasyonun eylül ayı başında gerçekleştiği bildirildi. İddiaya göre, üçüncü bir ülkeye götürülen İranlı general, burada sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Söz konusu üçüncü ülkenin, bir Afrika ülkesi olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett de, Mossad ajanlarının, Ron Arad’ın akıbetine ilişkin yakın zamanda başarılı bir operasyon yaptığını duyurdu. Konuya ilişkin İran’dan bir açıklama gelmedi.

33 YILDIR HABER ALINAMIYOR

Olaya konu kayıp pilotun 35 yıldır aranan Ron Arad olduğu belirtildi. 1986 yılında İsrail’e ait bir savaş uçağının Lübnan hava sahasına düşmesi sonucu pilot Ron Arad, bölgedeki İran güçlerinin eline geçmiş, kendisinden en son 1988 yılında haber alınmıştı.