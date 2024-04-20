İsrail’den İran’ın İsfahan askeri üssüne nükleer mesajlı saldırı

Haberin Devamı

İsrail ile İran arasında nisan ayının başından bu yana süren ‘misilleme’ gerginliği yeni bir aşamaya taşındı. Önceki gece yarısı İran’ın İsfahan kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. İsrail ve ABD medyası, İsrail ordusunun İsfahan’da bulunan nükleer tesisin hemen yanındaki bir askeri üssü hedef aldığını duyururken İsrailli makamlar, saldırıyı ne üstlendi ne de reddetti. Söz konusu saldırının üç insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiği, İHA’ların İran’ın içinden kalktığı belirtildi. Saldırının hem nükleer santralınn çevresinde hem de İran’ın kendi topraklarından gerçekleştirilmesinin iki ayrı mesaj olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

NEDEN İSFAHAN HEDEF ALINDI

İsrailli gazete Jerusalem Post’a göre saldırı, İsrail hükümetinden Tahran’a “Bu sefer nükleer tesislerinizi vurmuyoruz ama istersek vurabiliriz” mesajını taşıyordu. Yaşananların öne çıkan diğer detayı ise saldırının İran topraklarından gerçekleşmesi olarak gösterildi. Saldırının “Sizi kendi topraklarınızdan vururuz” anlamına geldiği belirtildi. BBC’ye konuşan nükleer ve kimyasal silah uzmanı Hamish de Bretton Gordon, İran’ın ikinci büyük kenti İsfahan’ın olası bir hedef olarak seçilmesinin “çok önemli” olduğunu, şehrin çeperinde çok sayıda stratejik askeri üs bulunduğunu söyledi. İsfahan, yeraltındaki Natanz zenginleştirme tesisi de dahil olmak üzere İran’ın nükleer programıyla bağlantılı tesislere ev sahipliği yapıyor.

Haberin Devamı

CNN: İRAN CEVAP VERMEYECEK

İranlı yetkililer sert bir açıklama yapmazken İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, İsfahan’daki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyulduğunu bildirdi. İranlı yetkililer, patlamaların sebebinin İran hava savunma sistemleri olduğunu ve İHA’ları imha etmesinden kaynaklandığını ifade etti. İsimsiz İran kaynakları, İsrail’e saldırı planlarının olmadığını, olayın bir ‘dış saldırıdan’ ziyade ‘içeriden bir sızıntı’ olduğunu, saldırıyı kimin yaptığını henüz bilmediklerini açıkladı. CNN de Ortadoğulu kaynaklarına dayandırdığı haberde iki ülke arasındaki saldırıların sona erdiğini, İran’ın yeni bir misillemede bulunmayacağını öne sürdü. Amerikan Washington Post gazetesine konuşan uzmanlar İsrail yönetiminin saldırıyı gerilimi daha da yükseltmeyecek şekilde tasarladığını belirtti.

Haberin Devamı

BLINKEN: BİZİMLE ALAKASI YOK

İtalya’nın Capri kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin saldırıdan önceden haberdar olup olmadığı konusunda bilgi vermeyi reddederken Washington’ın saldırılara dahil olmadığını ifade etti. Amerikan medyasından NBC ve CNN ise Blinken’ın sözlerinin aksine Tel Aviv’in Washington’a saldırıdan önce haber verdiğini iddia etti. Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre basın brifinginde, “Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin sorularınız olduğunu biliyorum ancak şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok” diye konuştu.

İSRAİL’E SİLAH SATIŞI HAZIRLIĞI

Haberin Devamı

- Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin, İsrail’e yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yeni bir silah satışına hazırlandığını iddia etti. Haberde, söz konusu satışların, 700 milyon dolarlık 120 milimetre tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktik araç ve yaklaşık 100 milyon dolarlık 120 milimetre havan topunu barındıracağı ifade edildi.

İTİDAL ÇAĞRISI YAĞDI

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke ve kuruluş, saldırının ardından, gerilimin bölge genelinde tırmanabileceği endişesiyle İran ve İsrail’e itidal çağrısında bulundu. Ankara’nın açıklamasında “İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır” denildi. İngiltere, Çin, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği yetkilileri taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.