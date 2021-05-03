İsrail'de inanılmaz görüntü: Yaşlı kadını sokak ortasında böyle katlettiler

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İsrail askerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

İsrail askeri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

ABD'DEN İSRAİL'E UYARI

Siyasi belirsizliğin sürdüğü İsrail’e yeni ABD yönetiminin uyarıları sürüyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinde, Filistinlilerin İsraillilerle eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olmaları gerektiğini söyledi.

İsrail’de 23 Mart genel seçimleri sonrası siyasi belirsizlik sürerken, yeni ABD hükümetinden Tel Aviv yönetiminin Filistin politikasına yönelik eleştiri ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı “İsrail’in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri’ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir” açıklaması ve Filistin’e ABD mali yardımı hazırlığını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrailli mevkidaşı Gabi Eşkenazi’nin görüşmesi izledi.

Blinken bu görüşmede, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olmaları gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aşkenazi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre iki bakan, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin yanı sıra ABD’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını ve İsrail ile bazı Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki normalleşme süreçlerini ele aldı.

GAZZE'DE İSRAİL'İN KUDÜS'ÜN ŞEYH CERRAH MAHALLESİ'NDEKİ İHLALLERİ FİLİSTİNLİLERCE PROTESTO EDİLDİ

Gazze'deki Filistinli grupları bünyesinde bulunduran Ulusal ve İslami Güçler Birliği'nin organize ettiği gösteride İsrail saldırılarına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajı verildi.

Eylemciler, İsrail'in ihlallerine karşı ve Kudüs sakinlerine destek sloganlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

İslami Cihad Hareketi yetkilisi Ahmed el-Mudellel, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin halkının, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik ihlallerini reddetmek ve işgal altındaki Kudüs şehrine destek vermek için ayaklandığını söyledi.

İsrail'in ihlallerine karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Mudellel, İsrail ile temas hattındaki tüm Filistinlilere "düşmana karşı ayaklanmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

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