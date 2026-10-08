İsrail'den İngiltere'ye kritik hamle! Konsolosluk faaliyetleri sona erdi

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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İngiltere Başkonsolosluğu'nun mevcut formatıyla faaliyetlerine son verdi. İngiltere'ye ait binada 7 diplomatın sınırlı kapsamda çalışmasına izin verilirken, Başkonsolos dahil 20 İngiliz diplomatın İsrail'den ayrılacağı açıklandı.

İNGİLTERE KONSOLOSLUĞU'NUN FAALİYETLERİ SONA ERDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere ile yürütülen görüşmeler sonucunda konuya ilişkin mutabakata varıldığını açıkladı. Saar, Doğu Kudüs'teki İngiltere Başkonsolosluğu'nun mevcut haliyle faaliyetlerini tamamladığını ve Başkonsolos dahil 20 İngiliz diplomatın görevlerini sonlandırarak İsrail'den ayrılacağını bildirdi.

Saar, İngiltere'ye ait binada 7 diplomattan oluşan bir ekibin sınırlı kapsamda çalışmasına izin verileceğini belirtti. Sabah saatlerinde konsolosluk binasındaki "British Consulate General" tabelası söküldü.

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BİNA "İNGİLTERE MİSYONU" OLARAK HİZMET VERECEK

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise konsolosluk binasının kapanmayacağını açıkladı. Miliband, binanın bugünden itibaren "UK Mission, Jerusalem" adıyla faaliyet göstereceğini ve Filistinlilere yönelik hizmetlerin sürdürüleceğini belirtti.

İngiltere, İsrail'in konsolosluğu kapatma konusunda yasal yetkisi olduğunu kabul etmediğini bildirdi. Londra yönetimi ayrıca Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğu yönündeki görüşünü yineledi.

İSRAİL'DEN İNGİLTERE'YE YAPTIRIM YANITI

İsrail'in kararı, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik aldığı yaptırım kararlarının ardından geldi. Londra, yerleşimlerden gelen mallarla ticarete yönelik yasak açıklamıştı.

Saar, iki ülke arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için İngiltere ile görüşmeler yürütüldüğünü belirtti. İsrail Dışişleri Bakanı, İngiltere'nin İsrail'e karşı yeni bir adım atmaması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Saar, İsrail'in 8 Eylül'de duyurduğu karşılıkların uygulamaya konulduğunu belirtti. Bu kapsamda Kiryat Gat'taki merkezden İngiliz temsilcilerin uzaklaştırıldığını, İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistin Yönetimi güçlerini eğitmesine yönelik faaliyetlerin durdurulduğunu ve çoğu milletvekili 12 İngiliz vatandaşının İsrail'e girişinin yasaklandığını kaydetti.

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SAAR'DAN İNGİLTERE'YE MESAJ

Saar, iki ülke arasında gelecekte yeni bir kriz yaşanıp yaşanmayacağı konusunda garanti veremeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e karşı hareket eden her ülke, bunun bir bedeli olacağını bilmelidir."

İsrail, 8 Eylül'de aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama niyetini açıklamasının ardından İngiltere'ye karşı dört adım atacağını duyurmuştu.

Doğu Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu'nun mevcut faaliyetlerine son verilmesi de bu adımlar arasında yer almıştı.