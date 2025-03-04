İsrail’den Hamas’a ‘cehennem’ tehdidi

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Gazze’de ateşkesin sonraki aşamaları için haftalar önce başlaması gereken müzakerelere ayak direyen ve bunun yerine ilk aşamayı uzatmaya çalışan İsrail, tekrar katliama dönme tehdidinde bulunuyor. Hamas’ı ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu 42 gün boyunca sürecek ateşkes uzatma planına zorlamak isteyen Tel Aviv yönetimi, talepleri kabul edilmezse “cehennem” ismi verilen yeni bir planı uygulamaya alacak.

İNSANİ YARDIMLAR DURDU

Adını Trump’ın “Rehineler dönmezse Hamas ‘cehennemi’ yaşayacak” tehdidinden alan plana göre, İsrail yönetimi Gazze’de tam ölçekli savaşa dönmeye hazırlanıyor. Önceki gün “Hamas’ı teklifi kabul etmeye zorlamak için Gazze Şeridi’ne tüm insani yardım girişlerini askıya aldığını” duyuran İsrail’in sonraki adımı ise kuzey Gazze’deki nüfusu zorla güneye taşımak ve ardından tüm elektriği kesmek olacak. İsrail medyasına göre planın son aşaması, Trump yönetiminin İsrail’e gönderdiği ağır bombalar ve silahları kullanarak tam kapsamlı bir savaşa geri dönüş. Plan ayrıca Hamas yetkililerine yönelik suikastları de içeriyor. Nitekim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Witkoff’un teklif ettiği plan, kaçırılan askerlerin yarısının derhal serbest bırakılmasını ve ateşkesin uzatılmasını içeriyor. Rehineleri elinde tutmayı sürdürürse Hamas’a karşı ek adımlar atacağız” dedi.

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GAZZELİLER GIDA STOKLUYOR

İsrail, ramazan ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı boyunca sürecek 42 günlük ateşkes zarfında Hamas’tan sağ rehinelerin tamamı ve ölü rehinelerin yarısını iade etmesini istiyor. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Mahmud Mardawi, El Cezire’ye İsrail’in talebinin kabul edilmeyeceğini söylerken The Jerusalem Post’a konuşan İsrailli yetkililer, Hamas’a “teklifi kabul etmesi için birkaç gün zaman tanınacağını, sonra savaşa geri dönüleceğini” söyledi. Öte yandan savaş riski Gazzelileri korkutuyor. El Cezire’ye konuşan Gazzeliler yardımların tamamen kesilmesi ve savaş endişesiyle gıda stoklamaya başladıklarını anlatıyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım girişini askıya almasına tepki gösterdi. Kararın kınandığı yazılı açıklamada “Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze’de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir” denilerek uluslararası topluma İsrail’e baskı yapması çağrısında bulunuldu.

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ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ BUGÜN

MISIR’IN PLANI HAZIR

TRUMP’ın “Gazze’nin kontrolünü ele geçirme ve Filistinlileri sürme” yönündeki planına karşı çıkan Mısır, bugün başkent Kahire’de toplanacak Arap Birliği zirvesinde kendi Gazze planını açıklayacak. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin nüfusunun Gazze’de kalmasını sağlayacak olan inşa planının hazır olduğunu ve zirvede sunulacağı söyledi. Abdulati’ye göre planın kabul edilmesinin ardından “bağışçı ülkelerle” yoğun görüşmeler yürütülecek. Mısırlı Bakan, Arap zirvesinin ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının Suudi Arabistan’da bir araya geleceğini de duyurdu.