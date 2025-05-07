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İsrail’den Güney Kıbrıs’a kablo döşeyecekler

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#İsrail#Güney Kıbrıs#Kablo
İsrail’den Güney Kıbrıs’a kablo döşeyecekler
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:00

Doğu Akdeniz’den Türkiye’yi dışlama amacıyla birçok işbirliği anlaşması imzalayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, Avrupa Birliği’ne (AB) deniz altından ulaşacak projeleri başarısız olunca, Kıbrıs adası ile İsrail arasına elektrik kablosu döşeme kararı aldı.

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 İsrail’e günübirlik ziyarette bulunan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğu Akdeniz’deki enerji projelerini görüştü ve enterkonnekte hat konusunda anlaşmayı bu yıl içinde imzalayacaklarını belirttiler.

TÜRKİYE’Yİ GEÇEMEDİLER

Rum lider Hristodulidis’e eşlik eden Enerji Bakanı Yorgos Pananastasiu, Kıbrıs Rum yönetiminin, doğalgaz ile elektrik üretimi konusunda büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, “İsrail ve Kıbrıs elektrik kablo ile bağlanma konusunda kararlılıklarını devam ettiriyor. Rüzgâr ve güneş gibi yeşil enerji konusunda projelerimiz var. İhtiyaç duyulması halinde iki ülke birbirine elektrik verebilmeli” diye konuştu. Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail’in Yunanistan’a deniz altından uzanacak doğalgaz boru hattı ve elektrik kablosu projeleri, Türkiye’nin kararlı tutumu ve maliyetinin çok yüksek olması nedenleriyle iptal olmuştu.

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#İsrail#Güney Kıbrıs#Kablo

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