İsrail’den Güney Kıbrıs’a kablo döşeyecekler

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İsrail’e günübirlik ziyarette bulunan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğu Akdeniz’deki enerji projelerini görüştü ve enterkonnekte hat konusunda anlaşmayı bu yıl içinde imzalayacaklarını belirttiler.

TÜRKİYE’Yİ GEÇEMEDİLER

Rum lider Hristodulidis’e eşlik eden Enerji Bakanı Yorgos Pananastasiu, Kıbrıs Rum yönetiminin, doğalgaz ile elektrik üretimi konusunda büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, “İsrail ve Kıbrıs elektrik kablo ile bağlanma konusunda kararlılıklarını devam ettiriyor. Rüzgâr ve güneş gibi yeşil enerji konusunda projelerimiz var. İhtiyaç duyulması halinde iki ülke birbirine elektrik verebilmeli” diye konuştu. Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail’in Yunanistan’a deniz altından uzanacak doğalgaz boru hattı ve elektrik kablosu projeleri, Türkiye’nin kararlı tutumu ve maliyetinin çok yüksek olması nedenleriyle iptal olmuştu.