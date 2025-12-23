×
Dünya Haberleri

İsrail'den Gazze'yi işgal açıklaması: 'Uygun zamanda yerleşeceğiz'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 14:15

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nin "tamamından çekilmeyeceklerini" bildirdi. Katz, "Gazze'nin kuzeyine uygun zamanda yeniden yerleşeceklerini" kaydetti.

Yerel basında yer alan habere göre Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşa edilmesi için düzenlenen kutlamaya katıldı.

Katz, burada yaptığı konuşmada İsrail'in varılan ateşkese rağmen Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini söyledi.

Ateşkes sonrası İsrail yönetiminden gelen önceki açıklamaların aksine Gazze'nin bazı kısımlarında işgali sürdüreceklerini dile getiren Katz, şunları kaydetti:

"Zamanı geldiğinde, boşaltılan (yasa dışı Yahudi) yerleşim yerlerinin yerine Gazze'nin kuzeyinde karakollar kuracağız. Bunu doğru zamanda ve uygun şekilde yapacağız."

ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında ikinci aşamanın ardından İsrail ordusunun Gazze'deki tüm bölgeleri terk etmesi gerekiyor.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede, Gazze Şeridi'ni de işgal etmişti.

İşgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin topraklarını gasbederek Gazze'deki birçok noktaya yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmişti.

Bu yasa dışı yerleşim birimleri, 2005'te İsrail tarafından boşaltılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların da destek verdiği bazı dernek ve kuruluşlar, Gazze'de 2005'te boşaltılan bu yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini ve buralara gaspçı İsraillilerin yerleştirilmesini savunuyor.

