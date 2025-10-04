×
İsrail, Gazze'de bir evi vurdu... 7'si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazzede bir evi vurdu... 7si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti
Ekim 04, 2025 19:20

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bir binayı bombaladığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 7’Sİ ÇOCUK

İsrail'in söz konusu hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 7'si çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı aktarılırken, saldırıya maruz kalan binanın enkazında 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hedef almaya ediyor.

İsrail'in geceden beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ölen Filistinli sayısının 46'ya ulaştığı belirtildi.

