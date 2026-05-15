İsrail’den Gazze'ye hava saldırısı… İsrail’den yeni suikast!

#İsrail#Gazze#Suikast
İsrail’den Gazzeye hava saldırısı… İsrail’den yeni suikast
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 21:29

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etti.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verdi.

İŞTE İSRAİL’İN HEDEF ALDIĞI İSİMLER

Talimatı Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirten Katz, ateşkese rağmen Gazze kentine düzenledikleri saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın önemli komutanlarından el-Haddad’ı hedef aldıklarını öne sürdü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Gazze kentinde saldırının hedefi olan bir binanın hasar aldığı ve yandığı görüldü.

İsrail Savunma Bakanı Katz, daha önce, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye ile Kassam Tugayları'nın önemli komutanlarından İzzeddin el-Haddad başta olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere suikast tehdidinde bulunmuştu.

4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze kentini hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi. Saldırılarda Gazze kentindeki er-Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesi ve bir aracın hedef alındığı aktarılan haberde, söz konusu olayda en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

 

