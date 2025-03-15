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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

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#İsrail#Gazze#Ateşkes
İsrailden Gazzeye hava saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 17:32

İsrail, ateşkesi yeniden ihlal ederek Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'ya, insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3'ü gazeteci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıya tepki gösteren Hamas, ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana 150 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

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İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail, Beyt Lahya'da bulunan Attar kavşağındaki kalabalık bir noktaya insansız hava aracı ile (İHA) saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel kaynaklar, İHA'nın bir araca isabet ettiğini, saldırıda aralarında yardım görevlilerinin ve 3 gazetecinin de bulunduğu 9 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Aracın içinde ve etrafında çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, araçtaki kişilerin Al-Khair Vakfı adlı bir yardım kuruluşundan görevliler olduğunu, yanlarında gazetecilerin de bulunduğunu söyledi.

ATEŞKESTEN BU YANA 150 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ifade edildi.

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Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının ise 150'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Arabuluculara acilen harekete geçme ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan savaş suçlusu Netanyahu'ya baskı yapmaya, onu üzerinde anlaşılan şartlara uymaya, ateşkesi ve esir takası süreçlerini uygulamaya zorlama çağrısında bulunuyoruz. Bu süreçlerin engellenmesinden, esirlerin ve ailelerinin acılarının uzatılmasından Netanyahu ve faşist hükümeti sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

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#İsrail#Gazze#Ateşkes

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