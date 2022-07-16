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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

#Gazze#İsrail#Filisitin
İsrailden Gazzeye hava saldırısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaretten bir gün sonra, İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

 

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ABD Başkanı Joe Biden İsrail ve Suudi Arabistan'ı içeren Ortadoğu turuna devam ederken, Gazze bir kez daha İsrail'in hedefi oldu.

İsrail ordusu Cumartesi günü erken saatlerde, Gazze'nin merkezinde, Hamas tarafından işletilen bir roket üretim tesisini vurduğunu açıkladı.

El Cezire'de yer alan habere göre, görgü tanıkları, alanın eğitim kampı olarak kullanıldığını söyledi.

İsrailden Gazzeye hava saldırısı

Saldırı Biden'ın İsrail'i ziyaretinden bir gün sonra gerçekleşti.

İsrail'de açık alana düşen roketler nedeniyle sınırda gece boyunca sirenler çalmıştı.

Roketler can kaybına neden olmazken ülke basını Gazze saldırısının buna bir misilleme olduğunu yazdı.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, roketlerden birinin Demir Kubbe tarafından durdurulduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşmüş daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

İsrailden Gazzeye hava saldırısı

FİLİSTİN HALKI BİR DEVLETİ HAK EDİYOR

ABD’nin Filistin davasında iki devletli çözüm hedefine yönelik desteğinin değişmediğini vurgulayan Biden, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan 1967 sınırları çerçevesinde her iki ülke halkının da eşit güvenlik önlemleri, refah, özgürlük ve demokrasi içinde yaşayabileceği iki devletli çözümün en iyi yol olmaya devam ettiğini anlattı. Biden, Filistin halkının bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ettiğini söylemişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Biden'a işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu yeniden açması ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ABD'nin 'terör' listesinden çıkarması çağrısında bulunarak 'Biz terörist değiliz' demişti.

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#Gazze#İsrail#Filisitin

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