İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli'nin öldüğü bildirildi.

Filistinli görgü tanıkları ve hastane kaynakları, Gazze Şeridi'nin Refah kasabasında düzenlenen saldırıda ölenlerin birinin 15 yaşında olduğunu, saldırıda 2 kişinin de yaralandığını söyledi.



İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı. Gazze'den bu sabah İsrail'e havan saldırıları düzenlenmişti.

Gazze'yi kontrolünde bulunduran Hamas örgütü, yaralananlardan birisinin üyesi olduğunu açıkladı.

