İsrail’den Gazzeliye tahliye zulmü

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İsrail’in 10 ayı aşkın bir süredir Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, Filistinliler artık nasıl hayatta kalacaklarını bilemiyor. İsrail ordusu Gazze’nin doğusundaki Derec Mahallesi’nde yerinden edilen binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu’na düzenlediği saldırıda en az 100 kişiyi öldürdükten sonra dün de Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a yönelik tahliye emirlerini genişletti. Öte yandan İsrail, yerinden ettiği Filistinlilere de sürekli saldırılarda bulunuyor. Ağustos ayında, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 13 noktaya düzenlediği saldırılarda en az 179 kişi can verdi.

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‘ÖLÜMDEN ÖLÜME KOŞUYORUZ’

On binlerce Filistinli gece yarısı Han Yunus’taki barınaklarını terk ederek batıdaki el-Mavasi’ye ve kuzeyde yüz binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı Deyr el-Belah’a doğru yola çıktı. Ailesiyle birlikte yola çıkan 28 yaşındaki Zeki Muhammed, El Cezire’ye “Tükendik. Bu, benim ve ailemin barınaktan ayrılmak zorunda kaldığı 10’uncu sefer” diye konuştu. İnsanların çocuklarını, eşyalarını, umut ve korkularını taşıyarak bilinmezliğe doğru yürüdüklerini söyleyen Muhammed, “Çünkü güvenli bir yer yok. Ölümden ölüme koşuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HAYATLARI BİR ÇANTADA’

BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini de Gazze’deki insanların sıkıştığını ve gidecek hiçbir yerlerinin olmadığını söyledi. Son birkaç günde Gazze’nin güneybatısında 75 binden fazla insanın yerinden edildiğinin altını çizen Lazzarini, “Kimileri sadece çocuklarını taşıyabiliyor, kimileri bütün hayatını tek bir küçük çantaya sığdırıyor” ifadelerini kullandı. Bir süredir Gazze’de görev yapan UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika ofisinde iletişim görevlisi olan Salim Oweis de yaptığı açıklamada bölgede yaşananların insanların televizyon ekranlarında gördüklerinden çok daha kötü olduğunu ifade etti.

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BMGK’YA MEKTUP

Gazze’deki insani kriz derinleşirken Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK’ye bir mektup göndererek İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını durdurmak için BMGK’nin müdahale etmesi ve derhal ateşkes talebinde bulunması gerektiğini ifade etti. Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Mansur’un mektubunda, “Gazze’de katliamı, kıtlığı, yerinden edilmeyi ve tüm halkın yok edilmesini durdurmak ve Birleşmiş Milletlerin ve tüm uluslararası hukuk sisteminin güvenilirliğinden geriye kalanları kurtarmak için BMGK’nin derhal harekete geçmesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) acil toplantıya çağırdı. Hamas’tan dün yapılan açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi.

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GECE YARISI YOLLARA DÖKÜLDÜLER

Gazze’de son birkaç günde yaşanan bombalı saldırılar ve İsrail’in tahliye kararları nedeniyle 75 binden fazla sivil yerinden edildi.

OKUL SALDIRISI HARRIS’İN DE GÜNDEMİNDE

‘İSRAİL SİVİLLERİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜ’

-ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, önceki gün Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze’deki okulu hedef almasıyla ilgili konuştu. İsrail’in sivil kayıpların önlenmesi sorumluluğunun bulunduğunu hatırlatan Harris, “Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü” ifadesini kullandı, “Bir esir takası anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var. Bunun yapılması gerektiğini ne kadar vurgulasam azdır” diye konuştu. Demokratların kasım ayındaki başkan adayı Harris’in, İsrail’e karşı daha sert bir tutumu olduğu belirtiliyor.

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HAMANEY, PEZEŞKİYAN’I DİNLEYECEK

İRAN MİSİLLEMEYİ ERTELİYOR İDDİASI

-KUVEYT merkezli El Ceride gazetesi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ülkenin dini lideri Ali Hamaney’i, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi nedeniyle İsrail’e yapılacak misilleme saldırısını ertelemesi konusunda ikna ettiğini yazdı. Gazetenin İranlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yarın kabine listesini İran meclisine sunacak olan reformist cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, misillemenin ardından geniş çaplı bir savaşın patlak vermesi ihtimaline işaret ederek, Hamaney’den tüm kabinenin güven oylamasından geçeceği iki haftalık süre bitene kadar İsrail’e yönelik bir saldırının gerçekleştirilmemesini istedi. Hamaney’in bu öneriye olumlu baktığını kaydeden İranlı kaynaklar, Pezeşkiyan ve ekibinin söz konusu süre içerisinde Gazze’de bir ateşkes sağlanması halinde misillemeyi doğrudan İsrail topraklarına saldırı yerine Tel Aviv yönetimine yakın isimlere düzenlenecek suikastlar seviyesinde tutmayı planladığını aktardı. İngiliz Telegraph gazetesi de önceki gün yayımlanan haberinde Pezeşkiyan’ın misillemenin İsrail topraklarının dışındaki gizli İsrail üslerine yöneltilmesi için çalıştığı ancak Devrim Muhafızları Komutanları’nın saldırının doğrudan İsrail topraklarına gerçekleştirilmesinde ısrarcı olduğunu yazmıştı.

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SALDIRI KORKUSU İSRAİLLİLERİ EVE KAPADI

-BÜTÜN dünya İran’ın İsrail’e ne zaman misilleme yapacağı sorusuna yanıt ararken, hem İran hem Hizbullah’ın olası saldırı korkusu nedeniyle İsraillilerin yiyecek stokladığı ve evden çıkmamayı tercih ettiği belirtiliyor. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre artan endişe ortamı insanların yaşayışlarını etkiledi. İsraillilerin son günlerde kafe ve restoranlara gitmekten kaçındığı, Tel Aviv’deki ünlü restoranlardan birinin hafta sonu rezervasyonlarınn yüzde 50 oranında azaldığı kaydedildi. Buna karşın İsmail Haniye’ye düzenlenen suikasttan bu yana ton balığı, mısır, turşu gibi konserve yiyeceklere talepte yüzde 140 gibi bir artış olduğu, evlere pizza siparişlerinin de yüzde 40 arttığı kaydedildi. Habere göre İsraillilerin psikolojik destek arayışı da arttı. Son birkaç günde psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak zorlaşırken, ortalama seans bedelleri de yükseldi.