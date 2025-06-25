İsrail’den Gazze’de kıyıma devam

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İran ile yaşanan savaşa rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları hız kesmedi. Dün 17’si yardım kuyruğunda bekleyen siviller olmak üzere saldırılarda en az 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İSRAİL BASINININ İDDİASI

Tel Aviv’de hâkim olan İran’a karşı “zafer havası”, İsrail’in Hamas ile yürütülecek olası müzakerelerde elini güçlendirdiği yönünde yorumlara neden oldu. İsrail medyasında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, “İran savaşının popülaritesinden” cesaret alarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteğiyle, Gazze’deki “fetih” projesini tamamlamak, Batı Şeria’yı ilhak etmek için harekete geçebileceği belirtiliyor.

YARDIM BEKLEYEN GAZZELİLERE SALDIRI

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 39 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi’nde, gıda yardımı için bekleyen sivillerin toplandığı alana düzenlenen hava saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi, 62’si ağır olmak üzere 146 kişi yaralandı. Aynı bölgede, Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere yönelik başka bir saldırıda ise 7 kişi öldürüldü. Görgü tanıkları, cansız bedenlerin sokaklarda kaldığını, yoğun ateş nedeniyle alınamadığını ifade etti. Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda 8, Karara beldesinde sivillerin kaldığı çadıra saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Satr bölgesinde de 2 kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

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TEPKİ ÇEKEN YARDIM

İsrail, mayıs ayının sonundan beri ABD ile ortak güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor. Neredeyse her gün onlarca Filistinlinin gıda yardımı alabilmek için hayatını kaybettiği dağıtımlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında gerçekleşiyor. Sivil toplum örgütü yardım almaya giden insanların adeta tuzağa düşürüldüğü yorumunu yapıyor. İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye BM yardımlarının girmesine izin vermiyor.

BM: İSRAİL GIDAYI SİLAH HALİNE GETİRDİ

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İsrail’in “askerileştirilmiş insani yardım” mekanizması, Birleşmiş Milletler’in tepkisiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in Gazze’de “gıdayı bir silah olarak kullanmasını” savaş suçu olarak nitelendirdi. Ofis, İsrail ordusuna “gıda almaya çalışan insanlara ateş açmayı bırakması” çağrısı yaptı.

AB’DEN İSRAİL’E UYARI VAR BASKI YOK

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’de insan hakları taahhütlerini ihlal ettiğinin “çok açık” olduğunu belirtti. Önceki gün Brüksel’de AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelen Kallas, Gazze’de “somut” iyileştirmeler yapılmaması halinde AB’nin İsrail’e yönelik baskıyı artırabileceğini belirtti. Kallas, “Daha ileri tedbirler temmuz ayında gündeme gelebilir” dedi.