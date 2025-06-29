İsrail'den Filistinlilere tehdit: Gazze'de bugüne kadarki en büyük sürgün dalgası yaşanabilir

Haberin Devamı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin büyük bir göçüne yol açacak ciddi tehlikeler oluşturacağı konusunda uyarıyoruz. Bu tehditler, yeni ve yıkıcı bir askeri saldırıya hazırlık anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetimine çağrıda bulunarak, "Eğer gerçekten bölgede istikrar isteniyorsa, İsrail, bu tehditleri durdurmaya ve ateşkese zorlanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun sürgün tehdidine işaret eden Ebu Rudeyne, İsrail'in izlediği herhangi bir politikanın, yönü ne olursa olsun, Batı Şeria'daki toprakların ilhakına kapı aralayabileceğini ve bunun bölgeyi daha fazla savaş ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"İsrail'in bu hamleleri, ateşkesi sağlamaya ve savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabaları baltalama yönünde açık bir girişimdir."

İSRAİL'DEN ONLARCA BÖLGE İÇİN BOŞALTMA EMRİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Gazze kenti ile kuzeydeki Cibaliya, Zeytun Şarki, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater gibi birçok bölgesinin "boşaltılması" çağrısında bulunmuştu.

Bu bölgeleri "tehlikeli çatışma alanları" olarak tanımlayan Adraee, söz konusu mahallelerde "terör örgütlerinin kabiliyetlerinin yok edilmesi amacıyla askeri operasyonların" yoğunlaştırılacağını ve batıya, kent merkezine doğru genişletileceğini iddia etmişti.

'GÜVENLİ BÖLGELER' BOMBALANDI: SİVİLLER KATLEDİLDİ

İsrail ordusu daha önce de Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerden, sözde "güvenli bölgelere" gitmelerini istemiş, ancak ardından bu bölgeleri de bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştu.

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle Doğu Kudüs’te saldırılarını artırdı. Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023'ten beri bu saldırılarda en az 986 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan 189 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına, 11 binden fazla kişinin kaybolmasına ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine neden oldu.

GAZZE'DE 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında çıkan çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, 601. Muharebe Mühendisliği Taburu'ndan Yisrael Natan Rosenfeld isimli askerin kuzeydeki Cibaliya'daki saldırılar sırasında bir patlama sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberin Devamı

İsrail'in Walla internet sitesi, Rosenfeld'in bir tanksavar ateşinde öldüğünü kaydetti. Habere göre, haziran ayında Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrail askeri sayısı 20'ye çıktı. 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı da 880'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 500 kişi hayatını kaybetmiş,133 bin 419 kişi de yaralanmıştı.