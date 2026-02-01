×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'den F-35 iddiası

Güncelleme Tarihi:

#F-35#Mike Huckabee#İsrail
İsrailden F-35 iddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 09:03

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti

Haberin Devamı

Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-35 satılması sürecine değindi.

F-35 satışının ABD Senatosu'nun onayından geçemeyeceğini öne süren Huckabee, "Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya'dan aldığı ekipmanlarda büyük değişiklikler yapmadığı sürece F-35'leri alamayacak." iddiasında bulundu.

Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil." ifadelerine de yer verdi.

Gözden KaçmasınABD’li Temsilci Witkoff, Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev ile görüştüABD’li Temsilci Witkoff, Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#F-35#Mike Huckabee#İsrail

BAKMADAN GEÇME!