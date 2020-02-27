İsrail'den corona virüs endişesiyle vatandaşlarına yurt dışına seyahat uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemeleri, uluslararası konferanslara katılmamaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca İtalya'dan dönen İsraillilerin 14 gün boyunca kendi evlerinde karantina altında kalmaları uyarısı yapıldı.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce Çin, Tayland, Singapur, Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Japonya'da 4 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4'ü virüse rastlanması nedeniyle Tokyo'da tedavi altına alınmıştı.

Kovid-19'a rastlanmayan 11 İsrailli de gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından özel uçakla 21 Şubat'ta ülkelerine getirilmişti.

Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu ikisinde Kovid-19 tespit edilmişti.