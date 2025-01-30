İsrail’den BM Ajansı’na yasak... Filistinlilere insani yardım tehdit altında

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İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, düzenlediği basın toplantısında UNRWA ile iletişimlerini 30 Ocak (bugün) itibarıyla keseceklerini açıkladı. ABD’deki Donald Trump yönetimi de Biden yönetiminin aksine İsrail’in UNRWA ofislerini kapatma kararını desteklediğini açıkladı.

DEVLET GİBİ ÇALIŞIYOR

Okul işletmeciliği de dahil olmak üzere bir yarı devlet gibi faaliyet gösteren UNRWA, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye’de Filistinli mülteciler için 58 mülteci kampı işletiyor. 2023 yılında, İsrail’in saldırıları öncesinde 711 UNRWA okulunda yaklaşık 540 bin 148 çocuk eğitim görüyordu ve bunların 298 bin 363’ü Gazze’deki çocuklardı. 2023 yılı itibarıyla UNRWA ayrıca 141 birincil sağlık kliniği işletiyor ve küçük işletmelere krediler de dahil olmak üzere başka hizmetler de sağlıyordu.

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NEDEN YASAKLANMIŞTI

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA’ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze’de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA’nın 14 çalışanının “7 Ekim saldırılarına katıldığı” iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuş ve söz konusu yasa tasarısının İsrail Parlamentosu’nda geçmesini sağlamıştı.