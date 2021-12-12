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İsrail’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne üst düzey ilk ziyaret

#İsrail#BAE#Naftali Bennett
İsrail’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne üst düzey ilk ziyaret

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, diplomatik ilişkilerin normalleştirme kararı alındığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından üst düzey ilk resmi ziyaret yapılacak. Pazar günü kabine toplantısında açıklama yapan Bennett, "Bugün bir İsrail başbakanı tarafından ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğim” dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bennet ziyareti kapsamında pazartesi günü Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile görüşecek.

Görüşmede liderlerin iki ülke arasında refah ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik konular ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik konuları ele alacağı ifade edildi.

İsrail’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne üst düzey ilk ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ise konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

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#İsrail#BAE#Naftali Bennett

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