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İsrail’den BAE’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret

#İsrail#BAE#Dünya
İsrail’den BAE’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ilk resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.

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İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında başlayan ilişkilerin normalleştirilmesi süreci kapsamında bugün tarihi bir ziyaret gerçekleştiriliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ilk resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye geldi.

Herzog ve eşi Michal Herzog Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı. Herzog ve Al Nahyan karşılamanın ardından görüşme gerçekleştirdi.

İsrail’den BAE’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret

Herzog BAE’deki 2 günlük resmi ziyareti kapsamında Abu Dabi’deki temaslarının ardından Dubai’ye gidecek.

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Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.

İsrail ile BAE normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz yıl Tel Aviv ve Abu Dabi’de büyükelçiliklerinin açılışını yapmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Aralık 2021'de BAE'yi ziyaret etmişti.

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#İsrail#BAE#Dünya

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