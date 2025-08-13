İsrail'den Avrupa'ya rest! Netanyahu kapıyı kapattı... Filistin'in art arda tanınma kararları sonrası utanmaz açıklama

Haberin Devamı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'li basın kuruluşlarına iki devletli çözümün hayata geçirilmesine "izin vermeyecekleri" tehdidinde bulundu.

Avrupalı ve Batılı devletlerin art arda Filistin'i tanıma kararı almasının ardından "istiyorlarsa kendi topraklarında Filistin devletini kurabileceklerini" söyleyen Saar, "Fransa ve Kanada gibi büyük ülkeler kendi topraklarında bir Filistin devleti kurmak isterlerse bunu yapabilirler; bunun için bolca alanları var" dedi.

İşgal etikleri Filistin topraklarının "İsrail'e ait olduğunu" iddia eden Saar, "İsrail topraklarının kalbinde bir Filistin devleti gerçekten de bir çözüm olurdu ancak bizi yok etmek isteyenler için bir çözüm." dedi.

1967 sınırları içerisinde işgal altında tuttukları Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletinin İsrail'in nüfus yoğunluğu yüksek kentlerini "ciddi tehlikeye atacağını" ve ülkesini "savunulamaz sınırlara geri iteceğini" iddia eden Saar, "Böyle bir hamle intihar olur." dedi.

İsrail Meclisi, bazı ülkelerin Filistin devletini tanımaya yönelik adımları karşısında "Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına itiraz eden bir kararı" Şubat 2024'te 99 milletvekilinin, Temmuz 2024'te de 68 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti.

NETANYAHU ATEŞKESE KAPIYI KAPATTI

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılacak müzakerelere kapıyı kapattıklarını söyledi.

İsrail’de yayın yapan İ24 televizyon kanalına konuşan Başbakan Netanyahu, kendisine yöneltilen esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak kısmi bir esir takası anlaşması olasılığının olup olmadığına dair soruya "Başkan Trump'ı duydunuz. Sanırım geride kaldı." yanıtını verdi.

Şiddetli saldırılar ve insani ablukayla büyük yıkıma uğrattıkları Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını iddia eden Netanyahu, "Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını" istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki mevcut koşullar altında esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına yanaşacağına inanmadığını belirterek İsrail’in Gazze kentini işgal kararına yorum yapmaktan kaçınmıştı.





NETANYAHU’DAN "BÜYÜK İSRAİL VİZYONUNA” BAĞLI OLDUĞU ÇIKIŞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söyledi.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını verdi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail” ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.