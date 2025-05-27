İsrail’den Avrupa’ya Filistin tehdidi... ‘Tanırsanız biz de ilhak ederiz’

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İSRAİL’in Gazze’de 19 aydır devam eden insanlık dışı bombardımanına Avrupalı ülkeler geç de olsa etkili yanıtlar verme yoluna girerken, Tel Aviv yönetimi el yükselterek Batı Şeria’da ilhak tehdidini açıktan savurmaya başladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu ülkelerin Filistin’i tanıması halinde Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı ilhak edeceklerini belirtti.

KONFERANS ÖNCESİ GÖZDAĞI

İsrail’de Hayom gazetesine konuşan Saar, “İsrail’e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma İsrail de tek taraflı adımlarla karşılık verir” tehdidinde bulundu. Gazete, Saar’ın bu açıklamalarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde, Suudi Arabistan’ın da desteğiyle 18 Haziran’da New York’ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunulacak uluslararası konferans öncesinde geldiğine dikkati çekti. Avrupa ülkeleri geçen hafta da yayınladıkları başka bir açıklamayla, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişine izin vermediği takdirde “somut adımlar” atılacağı tehdidinde bulunmuştu. Gazetenin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Macron, haziran ayındaki konferansta birçok ülkenin Filistin devletini tanıdığını duyurmasını hedefliyor.

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MALTA DA TANIYACAK

Son olarak Malta’dan Filistin’i tanıyacakları yönünde açıklama geldi. Malta Başbakanı Robert Abela, gelecek ay Filistin’i resmen devlet olarak tanıyacaklarını bildirdi. Halihazırda Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 149’u Filistin’i devlet olarak tanıyor. Batı Şeria’daki yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 770 bine ulaşırken bölgede 180 yerleşim yeri ve İsrail hükümetince de yasal statüsü bulunmayan 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor. Birleşmiş Milletler’in en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024’te işgalci İsrail’in tüm “yeni yerleşim faaliyetlerini” durdurmasını istemiş, İsrail karara uymamıştı.

BATI ŞERİA’DA ZULÜM

İsrail ordusu 7 Ekim 2023 sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Bu dönemde bölgedeki altyapıyı tahrip eden İsrail operasyonlarında 960’tan fazla Filistinli can verirken yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı. İsrail güçleri 16 bini aşkın kişiyi tutukladı.

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İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULU VURDU

İsrail ordusunun Gazze şehrindeki el-Daraj bölgesinde bulunan ve yerinden edilen sivillerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu’na gece saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam ederken en az 52 kişi öldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 939’a, yaralananların sayısının ise 122 bin 797’ye yükseldiğini duyurmuştu.