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İsrail’den Atina’ya dev satış! Aşil Kalkanı’nda imzalar atıldı

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#Yunanistan#İsrail#Anlaşma
İsrail’den Atina’ya dev satış Aşil Kalkanı’nda imzalar atıldı
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 07:00

Yunanistan, İsrail tarihinin en büyük silah satışı olan 3 milyar Euro bütçeli “Aşil Kalkanı” çok katmanlı hava savunma sistemi için nihai anlaşmayı Tel Aviv’de imzaladı. 35 ay içinde aktif hale gelmesi planlanan dev proje, Yunan basınını ve kamuoyunu “tarihi güvenlik adımı” ve “milli tuzak” görüşleriyle ikiye böldü.

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Yunanistan’ın İsrail’den satın alacağı çok katmanlı hava savunma sistemi “Aşil Kalkanı” için son imzalar dün Tel Aviv’de atıldı. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmayla projenin uygulamasına resmen başlanırken, Yunanistan Savunma Bakanlığı sistemin toplam bütçesini 3 milyar 35 milyon Euro olarak açıkladı. Ancak projenin yüksek maliyeti, Yunan kamuoyunu da ikiye böldü.

TEL AVİV’İN EN BÜYÜK SATIŞI

Yunanistan’ın önde gelen savunma sitelerinden Militaire.gr anlaşmanın, İsrail tarihinin en büyük silah satışı olduğunu yazdı. Site, anlaşmanın Yunanistan’ın 2026 bütçesinde öngörülen vergi gelirlerinin yüzde 5.34’üne denk geldiğine dikkati çekti.

‘İSRAİL’İN UYDUSU OLDUK’

Muhalefetteki Yeni Sol Partisi, “Hükümet açıkça Yunanistan’ı İsrail’in uydusu, ileri karakolu haline getiriyor” derken, Pentapostagma sitesi “Bir gecede 3 milyar Euro para kaybettik” ve “Ulusal tuzak! Yunanistan hava savunmasını İsrail’e devretti” ifadelerini kullandı.

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35 AY SONRA HAZIR

Yaklaşık üç yıldır müzakere edilen proje kapsamında İsrail yapımı farklı hava savunma sistemleri, Yunan silahlı kuvvetlerine aşamalı olarak teslim edilmesi planlanırken sistemin 35 ay içinde tamamen operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Projede “Davud’un Sapanı” adlı sistem ağır roket ve balistik füzelere, mobil “Spyder” sistemleri ise İHA’lara karşı kullanılacak. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi’nin ürettiği “Barak MX” sistemi de uçak ve füzelere karşı savunma sağlayacak.

ADALARA KONUŞLANDIRILACAK

Farklı sistemleri tek merkezden koordine edecek, yapay zekâ kapasitesine sahip ulusal bir komuta-kontrol merkezi de kurulacak. “Aşil Kalkanı” kapsamında özellikle Yunan adalarına “Spyder” bataryalarının konuşlandırılması planlanıyor. Yunan Savunma Bakanlığı, projeye halihazırda 19 Yunan şirketinin katıldığını, bunların payının yüzde 25’i aşarak 750 milyon euroya ulaştığını açıkladı. Ayrıca Yunanistan’da ihracat potansiyeline sahip bir üretim üssü kurulması da planlanıyor.

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#Yunanistan#İsrail#Anlaşma

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