İsrail'den ateşkes açıklaması: İkinci aşamaya geçmeye hazırız

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair açıklamada bulundu.

Saar, Hamas'ın 59 esirden daha fazlasını serbest bırakmaya hazır olması şartıyla, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu belirtti.

"ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Saar, "İkinci aşamaya geçmeye hazırız. Ancak süreyi veya çerçeveyi genişletmek için daha fazla rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

"ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLAYACAK" İDDİASINA YANIT



İsrail basınında "İsrail'in 10 günlük anlaşma süresi koyduğu veya çatışmaları yeniden başlatacağı" yönünde çıkan haberlere değinen Saar, "Eğer yapmak istersek, yaparız" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması 42 gün sonra 2 Şubat’ta sona ermiş, ikinci aşama için başlaması gereken müzakereler çıkmaza girmişti. Anlaşmanın birinci aşamasında İsrail hapishanelerinden bin 700’ün üzerinde Filistinli mahkum, Gazze'den 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir ile 5 Taylandlı esir de serbest bırakılmıştı.