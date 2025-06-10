İsrail'den aktivistlere tutuklama tehdidi: Hemen ayrılmayı reddedenler gözaltı merkezine gönderilecek

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İsrailli yetkililer, aktivistlere ülkelerine dönebilmek için sınır dışı belgelerini imzalama şartı koştu. İsrailli yetkililer, belgelerin içeriğine ilişkin bilgi vermezken, aktivistleri ülkelerine dönmeyi engellemekle tehdit etti.

Aralarında Türk vatandaşları Yasemin Acar ile Şuayb Ordu ve İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 kişi, İsrail polisi tarafından sorgulandı. Aktivistlere Tel Aviv yönetiminin hazırladığı 7 Ekim'e dair videolar izletildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), polis sorgusunun ardından aktivistlerin "işlemlerinin tamamlandığını ve İsrail yetkililerinin gözetimine teslim edildiğini" duyurdu. FFC, aktivistler ülkelerine dönünceye kadar süreci yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti. FFC'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, aktivistlerin bu gece itibariyle ülkelerine dönebileceği ifade edildi.

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İsrail basını, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, aktivistlerin tutuklanması durumunda ayrı hücrelerde tutulması için cezaevi yetkililerine talimat verdiğini öne sürdü. Haberlere göre, Ben-Gvir cezaevi yetkililerine aktivistlerin gözaltıları esnasında üstlerinde Filistin yanlısı semboller taşımalarına engel olunması yönünde talimat verdi. Ben-Gvir aktivistlerin hücrelerinde televizyon, radyo gibi elektronik eşyaları kullanmalarının da engellenmesini istedi.

İsveçvi aktivist Greta Thunberg, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşarak, gözaltına alınmaları durumunda İsrail'e uluslararası baskı yapılması için eylem çağrısında bulunmuştu.

GÖZALTI MERKEZİNE GÖNDERİLEBİLİRLER

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), İsrailli yetkililerin aktivistlerin durumuna ilişkin Adalah'a yaptığı bilgilendirmeyi kaynak göstererek açıklama yaptı. Açıklamada, gönüllülerin tamamının Usdud (Aşdod) Limanı'nda olduğu ve İsrail Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

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Adalah, Madleen'de alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceğini bildirdi. Açıklamada, İsrail'den ayrılmayı kabul eden Madleen gönüllülerinin bu gece Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilebilecekleri ifade edildi.

"Hemen ayrılmayı reddeden" aktivistlerin ise Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği belirtildi. Adalah avukatlarının sevk veya sınır dışı işlemine tabi tutulmadan önce aktivistlerle görüşme talebinde bulunacağı bilgisi verildi.

İSRAİL ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE ETMİŞTİ

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"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.