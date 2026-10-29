İsrail'deki seçime soruşturma talebi! Netanyahu'yu sarsan ittifak 'Gözaltına alın'

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İsrail’deki resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Netanyahu liderliğindeki blok 53 sandalye kazanırken Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 sandalye elde etti. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi ile Raam partisi, toplamda 19 sandalyeye ulaştı.

İsrail'de siyasi belirsizliği beraberinde getiren seçime ilişkin Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg tarafından İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet Başkanı David Zini'ye soruşturma talebinde bulundu.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre Solberg, İsrail’in çıkarlarına karşı faaliyet gösteren yabancı unsurların finansmanıyla seçimlere usulsüz müdahale edilmiş olabileceği yönündeki iddiaların kapsamlı biçimde incelenmesi talebiyle Zini’ye mektup gönderdi.

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Solberg'in soruşturma talimatı talep ettiği iddialar arasında, Arap seçmenlerin katılımını artırmak ve oy tercihlerini etkilemek amacıyla Arap toplumundaki bazı kesimlere büyük miktarlarda para aktarıldığı yer aldı.

Solberg, şüphelerin doğruluğunu kendisinin belirleyemediğini ancak yabancı unsurların olası müdahalesinin seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik süreci tehdit edebileceğini vurguladı. Bu nedenle Şin Bet’ten, teşkilatın yetkilerini kullanarak iddiaları doğrulayacak veya çürütecek delilleri araştırmasını istedi.

Seçim sonuçlarına itiraz için yasal sürelerin sınırlı olması nedeniyle Solberg, varsa soruşturma bulgularının bir hafta içinde kendisine iletilmesini talep etti.

KATAR’IN ADI GÜNDEMDE

Haberde, seçimleri etkilemek amacıyla yabancı kaynaklardan finansman sağladığı öne sürülen ülkeler arasında Katar’ın da bulunduğu belirtildi.

Katar’ın eski başbakanının, seçimlerin ardından İsrail’deki Arap listelerinin başarısını, özellikle Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi’yi öne çıkararak kutladığı bir paylaşım yaptığı, ancak daha sonra bu paylaşımı sildiği aktarıldı. Tibi’nin seçimlerden bir gün önce, görünüşte El Cezire’ye röportaj vermek amacıyla Katar’a gittiği de haberde yer aldı.

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Haberde, on binlerce seçmene seçimlerde oy kullanmaları karşılığında para veya para değerinde bir menfaat sağlandığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir kanıt ya da bilgi bulunmadığı vurgulandı.

Şin Bet kaynakları, Solberg’in talebinin ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı. Bir Şin Bet kaynağı, “Soruşturma, yakın zamanda topladığımız istihbarata dayanarak başlatıldı” ifadelerini kullandı. Şin Bet tarafından yapılan açıklamada, “Bu hassas bir olay, yorum yapmıyoruz” denilmişti.

NETANYAHU'DAN 'SEÇİMLER ÇALINDI' İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail polisinin mesnetsiz bulduğunu duyurmasına rağmen "Ortak Liste ile Raam Partisi'nin seçimleri çaldığı" yönündeki iddiasını tekrar etti.

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Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya hesabından liderliğini yaptığı Likud Partisi adına yaptığı açıklamada, hiçbir Siyonist partinin Raam ve Ortak Liste ile işbirliği yapmasına, söz konusu partilerin oylarıyla İsrail Meclis Başkanı'nın değiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Netanyahu, İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "Arap partilerinin yurt dışından fon aldığına" ilişkin iddialar karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Likud Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere katılım oranının yüksek olması üzerine "seçimlerin Arap partileri tarafından çalındığını" iddia etmişti.

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Likud, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunarak, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu öne sürmüştü.

İsrail polisi, dün yaptığı yazılı açıklamayla, Likud Partisi'nin "Arap partilerinin seçimleri çaldığı" iddiasını destekleyen herhangi bir istihbarat verisinin bulunmadığını duyurmuştu.

BEN-GVİR VE SMOTRİCH’TEN GÖZALTI ÇAĞRISI

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin asıllı İsrail vatandaşlarını temsil eden partilerin liderlerinin gözaltına alınmasını istedi.

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Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Arap partilerinin liderlerinin sabah saatlerinden itibaren gözaltına alınması için talimat verilmesi çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de aynı yönde açıklama yaptı. Smotrich, sosyal medya paylaşımında, “Arap partilerinin liderleri bugün Şin Bet tarafından sorgulanmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

EİSENKOT'TAN UYARI

Eisenkot ise yabancı müdahale iddialarının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı çıktı. Eisenkot, iddiaların yeni Knesset’in göreve başlamasını geciktirmek için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Eisenkot, seçim güvenliğinin korunması ve tüm şikâyetlerin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İsrail, seçimlerin bütünlüğünü her türlü müdahale, çarpıtma veya manipülasyon girişimine karşı korumak ve her şikayeti titizlikle soruşturmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır.”

Eisenkot, siyasi aktörlerin soruşturma sürecini yeni meclisin yemin töreninin tarihini etkilemek amacıyla kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini de belirtti.