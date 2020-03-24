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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 21:07,Son Güncelleme:/

İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

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İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
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İsrail'de, bugün Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün kaydedilmesiyle toplam can kaybı sayısı 3 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 87 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hastanın bugün Kovid-19'dan yaşamını yitiren ikinci kişi olduğu kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nde tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bugün öldüğü belirtildi.

İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 3’e yükseldi.

Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, akşam saatlerinde de 67 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını
kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

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