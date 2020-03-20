MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
GeriDünya İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 23:42,Son Güncelleme:/

İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Abone Olgoogle-news

İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle