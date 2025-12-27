İsrail'de yeni skandal: Netanyahu için yolu sonu mu?

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail basınında yer alan haberlerin ardından yeni bir skandalın merkezine oturdu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Netanyahu’nun eski danışmanı Eli Feldstein, gizli askeri belgelerin Alman basınına Başbakan’ın bilgisi ve talimatıyla sızdırıldığını açıkladı.

FELDSTEİN’DEN ÇARPICI İTİRAF

Netanyahu’nun eski medya danışmanı Eli Feldstein, kamu yayıncısı KAN’a verdiği röportajda, gizli askeri ve istihbarat içerikli belgelerin Alman Bild gazetesine sızdırılmasının bireysel bir inisiyatif olmadığını söyledi.

Feldstein, söz konusu sızıntının doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bilgisi ve onayıyla gerçekleştiğini itiraf etti.

“ALGI YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN PARÇASIYDI”

Feldstein’in anlatımına göre süreç, Gazze savaşı sırasında kamuoyunu ve uluslararası medyayı etkilemeye yönelik bir iletişim stratejisinin parçası olarak yürütüldü. Belgelerin içeriğinin rehine müzakereleri, askeri değerlendirmeler ve güvenlik senaryolarına ilişkin son derece hassas bilgileri kapsadığı belirtildi.

Bu bilgilerin Bild gazetesine servis edilmesindeki amacın, İsrail kamuoyunda ve Batı basınında belirli bir algı oluşturmak olduğu aktarıldı.

“NİHAİ SİYASİ İRADE NETANYAHU’DAN GELDİ”

Feldstein, belgelerin seçilmesi, hazırlanması ve dış basına aktarılması sürecine Başbakanlık Ofisi içindeki bazı üst düzey isimlerin de dahil olduğunu öne sürdü. Ancak röportajda, nihai siyasi iradenin Netanyahu’dan geldiğini vurguladı.

Feldstein, bu süreci “devlet sırrı niteliği taşıyan belgelerin kontrollü biçimde sızdırılması” olarak tanımladı.

LİKUD’DAN SERT SAVUNMA

İddiaların ardından Netanyahu’nun partisi Likud, Feldstein ile Başbakan arasındaki bağları küçümseyen bir açıklama yaptı. Parti sözcüleri, Feldstein’in “Netanyahu’nun resmi sözcüsü olmadığı” savunmasını öne çıkardı.

Netanyahu'nun eski danışmanı Eli Feldstein

Likud’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yalan iddiaların aksine, Feldstein hiçbir zaman Başbakan’ın sözcüsü olarak görev yapmadı ve Başbakanlık Ofisi’nde çalışmadı. Başbakan onunla neredeyse hiç iletişim kurmadı, onu tartışmalara dahil etmedi ve kesinlikle gizli toplantılara katılmasını sağlamadı.”

Açıklamada, Feldstein’in Başbakanlık Genel Müdürü tarafından istihdam edildiği, görev süresi sona erdikten sonra ise Ulusal Enformasyon Sistemi için dış danışman olarak çalıştığı kaydedildi.

İSRAİL BASINI: GÜVENLİK TOPLANTILARINA KATILDI

Likud’un savunmasına karşın İsrail basını, Feldstein’in Gazze savaşı boyunca Netanyahu ile birlikte güvenlik toplantılarında yer aldığına dikkat çekti. Bu durum, parti açıklamalarıyla medya iddiaları arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE “KATARGATE” DOSYASI

Soruşturmanın merkezinde yer alan “Katargate” dosyasının, Netanyahu’nun en yakın çevresinin Katar ile ilişkileri üzerinden şekillendiği belirtildi. İsrail medyası, Netanyahu’nun danışmanlarının Katar bağlantılı isimlerden maddi destek aldığına dair yazışmaların ortaya çıktığını yazdı.

LİKUD’DAN KATAR SAVUNMASI

Likud yönetimi, Katar iddialarına ilişkin de kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Savaşın başından itibaren Başbakan, güvenlik sistemindeki bazı unsurların ve sol görüşlü gazetecilerin eleştirilerine rağmen Katar aleyhine sert açıklamalar yaptı. Güvenlik sistemindeki üst düzey yetkililer zaman zaman Başbakan’ın konuşmalarında Katar’ı övmeye çalıştı, ancak Başbakan bunu kesin bir dille reddetti.”

Açıklamada ayrıca, Netanyahu’nun Katar’a yönelik operasyonel bir saldırı emri verdiği ve Katar hükümetinin de Başbakan’ı defalarca eleştirdiği öne sürüldü.

ÖNCE ÖVGÜ, SONRA SERTLİK İDDİASI

Ancak İsrail basını, Katar’a yönelik sert açıklamalardan önce Başbakanlık Ofisi’nden Katar’ı öven mesajlar verildiğine dikkat çekti. Temmuz 2025’te Başbakanlık Ofisi sözcüsü, İsrail’in Hamas ile yapılan anlaşmada arabuluculuk çabaları nedeniyle Katar’a teşekkür ettiğini açıklamıştı.

Mart 2024’te ise Netanyahu’nun ofisi, Katar’ın Hamas’a rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmayı kabul etmesi yönünde baskı yaptığını duyurmuştu.

SARA NETANYAHU’NUN MEKTUBU GÜNDEMDE

Aynı dönemde, Başbakan’ın eşi Sara Netanyahu, Ramazan ayı vesilesiyle Katar Emiri’nin annesine mektup göndererek rehinelerin serbest bırakılması için yardım talep etmişti.

Mektupta şu ifadeler yer almıştı:

“Sizin müdahaleniz, onların eve dönmelerinde ve ailelerine umut ışığı sunmada belirleyici olabilir. Sesiniz ve etkiniz, barış ve uzlaşma yolunda önemli bir adım atabilir.”

HANEGBİ’NİN KATAR AÇIKLAMASI DA DOSYADA

Savaşın başında, 2023 Ekim ayı sonunda Netanyahu’nun yakın arkadaşı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Katar’ı öven açıklamalarda bulunmuştu.

Hanegbi, “Katar’ın insani çözümler sunmada hayati bir rolü var. Katar’ın diplomatik çabaları bu aşamada çok önemli” ifadelerini kullanmıştı. Haberlere göre bu açıklama, Netanyahu ve danışmanı Yonatan Urich ile yapılan bir görüşmeden kısa süre sonra yayımlandı.

SOKAKLAR KARIŞIYOR: PROTESTOLAR YOLDA

Yaşanan gelişmelerin ardından Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs’te binlerce kişinin Netanyahu’ya karşı protestolara hazırlanıyor. Gösterilerde Katar skandalı “vatana ihanet” olarak nitelendirilirken, eski Başbakan Naftali Bennett de dosyayı “İsrail tarihinin en ciddi ihanetlerinden biri” olarak tanımladı.

NETANYAHU’NUN SİYASİ GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

İsrail basınına göre, istihbarat sızıntısı iddiaları yalnızca hukuki değil, Gazze savaşı sürecinde Netanyahu’nun karar alma mekanizmasını da tartışmalı hale getirdi.

Likud yönetimi tüm suçlamaları “sahte dava” olarak nitelendirirken, Tel Aviv kulislerinde yürütülen soruşturmaların Netanyahu’nun siyasi geleceğini doğrudan tehdit ettiği vurgulanıyor.