İsrail'de yeni hükümeti kurma görevi Eisenkot’a verildi

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İsrail haber sitesi Ynet'in haberine göre; İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurma görevini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vereceğini duyurdu.

Haberde, Eisenkot'un pazar günü yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenecek törenle yetki belgesini almak üzere davet edildiği belirtildi.

Yetki belgesini aldıktan sonra Eisenkot'un hükümeti kurmak için 28 günlük süresi olacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bu süreyi 14 gün daha uzatma yetkisine sahip olduğu ifade edildi.