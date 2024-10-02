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İsrail'de yayına küstah müdahale: Küfür etti, engellemeye çalıştı

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#İsrail#Trt#Haber
İsrailde yayına küstah müdahale: Küfür etti, engellemeye çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 12:58

TRT Haber ekibine, İran füzelerinin hasarını görüntülemek için yayın yaparken İsrailli bir kişi tarafından müdahale edildi. TRT Haber ekibini ajan olmak ile suçlayan İsrailli kişi, ekibe küfür ederek canlı yayını engellemeye çalıştı.

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İsrail'de, İran füzelerinin oluşturduğu hasarı görüntülemek için yayın yapan TRT Haber ekibine, İsrailli bir kişi tarafından müdahale edildi.

İsrailli bir vatandaş, TRT Haber ekibinin canlı yayını sırasında Türk olduğunu fark ettiği TRT Haber ekibini "burada yayın yapamazsın, hassas binaları çekiyorsunuz" diyerek engellemeye çalıştı.

İsrailde yayına küstah müdahale: Küfür etti, engellemeye çalıştı

TRT Haber Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir ile sözlü tartışmaya başlayan İsrailli kişi, önce sürdüğü bisikletini Mücahit Aydemir'in üzerine sürdü, sonrasında ise sınırı aşarak TRT Haber kamerasının önüne geçti.

TRT Haber ekibini ajan olmakla suçlayan küstah İsrailli, Mücahit Aydemir'e küfür etti ve ekibin oradan uzaklaşmasını talep etti.

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İsrailde yayına küstah müdahale: Küfür etti, engellemeye çalıştı

Kendisinin gazeteci olduğunu açıklayan Aydemir, yayın yapmak için izni olduğunu söylemesine rağmen laf dinlemedi. Aydemir, yayını engellemeye çalışan İsrailli kişiye polis çağırmasını istedi.

Olay yerine gelen İsrail polisi, yüzünü kapatarak yayının kesilmesi gerektiğini belirtti.

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#İsrail#Trt#Haber

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