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‘İsrail’de yakalanan Türk, diplomat değil’

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#İsrail#Türk Vatandaşı#Tel Aviv
‘İsrail’de yakalanan Türk, diplomat değil’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 07:00

İSRAİL’in başkenti Tel Aviv’de plaj soyunma kabinlerinde reşit olmayan kızların fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk vatandaşının, iddia edildiği gibi diplomat olmadığı bildirildi.

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İsrail basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 29 yaşındaki Türk Büyükelçiliği çalışanı Ömer Sefa K., 27 Temmuz gecesi hakim karşısına çıktı ve gözaltına alındı. BBC Türkçe’ye konuşan diplomatik kaynaklar, şüphelinin diplomat olmadığını ve kançılarya binasının taşınması sırasında geçici olarak görevlendirildiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Ortada iddialar var. Bunların açıklığa kavuşması önemli. Gerekmesi halinde Türkiye’de de soruşturma yapılacaktır.” Diplomatik kaynaklar, Türkiye Tel Aviv Büyükelçiliği’nin “Tüm Türk vatandaşlara olduğu gibi” şüpheliye de konsolosluk hizmeti sağladığını söyledi.

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#İsrail#Türk Vatandaşı#Tel Aviv

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