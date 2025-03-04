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İsrail'de Türkiye korkusu: Rusya ve ABD'nin kapısını çaldı

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#İsrail#Suriye#ABD
İsrailde Türkiye korkusu: Rusya ve ABDnin kapısını çaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 09:57

İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını iddia etti. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi, bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurdu. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye korkusuyla askeri sekreteri Roman Goffman’ı Rusya'ya gönderdiği bildirildi.

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İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin, ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı"na ilişkin iddialarının yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.

İsrailde Türkiye korkusu: Rusya ve ABDnin kapısını çaldı

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Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.

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NETANYAHU SURİYE’DE TÜRKİYE’Yİ İSTEMİYOR

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman’ı Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını sürdürmesini görüşmek üzere başkent Moskova’ya gönderdi.

İsrailde Türkiye korkusu: Rusya ve ABDnin kapısını çaldı

Goffman'ın Moskova’da bir dizi görüşme gerçekleştireceği belirtilen haberde, İsrail’in Suriye’nin “zayıf” kalmasını istediği ve “bölgede baskın bir güç olan Türkiye” yerine Rusya’yı tercih ettiğine dikkati çekildi.

Haberde “İsrail aslında açıkça taraf seçiyor; Rusları Türklere tercih ediyor ve aslında Ankara’yı Suriye’den çıkarmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, İsrail Suriye’de Türk askeri üsleri kurulması, Suriye ordusunun eğitilmesi ve ülkenin hava sahasının korunmasını engellemek için adımlar attığı ifade edildi.

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#İsrail#Suriye#ABD

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