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İsrail'de Türkiye korkusu! Netanyahu kapalı oturumda gündeme taşıdı

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#İsrail#Türkiye#F-35
İsrailde Türkiye korkusu Netanyahu kapalı oturumda gündeme taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 16:21

İsrail Ordu Radyosu'na göre Tel Aviv yönetimi ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimalini gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği belirtiliyor.

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İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'ye bölgede nitelik bakımından avantaj sağlayacağı için ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimaline işaret etti.

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Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail'in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydeden Kadosh, Türkiye ile İsrail'in giderek daha fazla stratejik rakip haline gelmeye başladığına dikkati çekti.

İsrailde Türkiye korkusu Netanyahu kapalı oturumda gündeme taşıdı

ABD-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI KORKUTTU

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Kadosh, "İsrail'in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu" ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda konuyu gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak." dediğini belirten Kadosh, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya karar verebileceğini söylediğinin de altını çizdi.

Muhabir, Türkiye ile İsrail arasında Suriye konusunda gerilim sürerken Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğuna dikkat çekti.

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#İsrail#Türkiye#F-35

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