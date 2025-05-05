İsrail'de Türk İHA'ları korkusu: 'Bölgesel dengeleri değiştirebilir'

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Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nde kıdemli araştırmacı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki ilerlemesinin sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda İsrail açısından endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Yanarocak, "Türkiye'nin, drone teknolojisinde en gelişmiş ülkelerden biri konumuna geldiğini" belirterek, İsrail'in bölgede sürdürdüğü saldırıların gelecekte Türkiye engeline takılabileceğine dikkat çekti.

Jarusalem Post, Yanarocak röportajını 'İleri seviye dronlar Lübnan ve Suriye'de: Türkiye'nin İHA satışları İsrail'e tehdit oluşturabilir' başlığıyla yayımladı.

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'TÜRKİYE GENİŞ BİR PAZAR AĞI OLUŞTURDU'

Birçok ülkenin Türk İHA'larının düşük maliyet ve gelişmiş teknolojisini cazip bulduğunu vurgulayan Yanarocak, "Türkiye'nin, Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde geniş bir pazar ağı oluşturduğunu" kaydetti.

Jarusalem Post gazetesine konuşan Yanarocak, Türk yapımı insansız hava araçlarının Suriye, Libya, Kafkasya ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde aktif şekilde kullanıldığını bildirdi. Rusya'nın ilk başlarda Ukrayna'da kullanılan Türk İHA'larıyla başa çıkmakta zorlandığını belirten Yanarocak, Türkiye'nin İHA teknolojisinde dünyanın en gelişmiş 3 ülkesinden biri olduğunun altını çizdi.

'BAŞARISI TALEP ARTIŞINA YOL AÇTI'

"Etiyopya örneğinde olduğu gibi, Türk İHA'larının isyancı gruplara karşı belirleyici bir üstünlük sağladığı" bilgisini veren Yanarocak, bu başarının diğer Afrika ülkelerinde de talep artışına yol açtığını dile getirdi.

Türkiye'nin İHA ihracatının İsrail'i iki açıdan etkileyebileceğini söyleyen Yanarocak, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, Türkiye artık doğrudan bir rakip. Ürünleri daha uygun fiyatlı ve satış politikaları daha esnek. İkincisi ise jeopolitik endişe. Türkiye'nin Lübnan veya Suriye'ye İHA tedarik etmesi, bölgesel dengeleri değiştirebilir."

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Türkiye Savunma Bakanlığının, Suriye ordusuna silah desteği sağlama ihtimaline de değinen Yanarocak, "Suriye'de Türk dronlarının konuşlandırılması, İsrail'in güvenlik parametrelerini doğrudan etkileyebilir" diye konuştu.

İSRAİL, TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ GÜCÜNDEN ÇOK RAHATSIZ

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC dönüşünde gazetecilere açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Suriye'de attığı adımlarla bölgedeki barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, Netanyahu yönetiminin Türkiye'nin bölgedeki gücünden rahatsız olduğunu belirtti.

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"Barış ve huzur ikliminin İsrail'in istediği son şey" olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Türkiye ile ilgili ne gibi adımlar atar veya atmayı planlıyor, bunları yakından takip ediyoruz. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye’nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız. Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye’yi inşa için gayret göstermelidir. Biz komşumuz Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz."