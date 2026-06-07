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İsrail'de tansiyonu zirveye çıkaran silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı! Ben-Gvir'den idam çağrısı

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#İsrail#Filistin#İdam Yasası
İsrailde tansiyonu zirveye çıkaran silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı Ben-Gvirden idam çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 13:01

İsrail'de Yahudi yerleşimcilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı bir Filistinlinin düzenlediği öne sürüldü İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırıyı gerçekleştiren kişinin canlı yakalanması durumunda idam edilmesi gerektiğini savundu.

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Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kısmında İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, ikisinin durumu ağır 5 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin öldüğü, diğerinin ise yaralanmasına rağmen kaçtığı belirtildi.

İsrail basını, ölen kişinin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğunu iddia etti.

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İsrailde tansiyonu zirveye çıkaran silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı Ben-Gvirden idam çağrısı

BEN-GVİR İDAM CEZASI İSTEDİ 

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırgana idam yasasının uygulanmasını talep edeceklerini kaydetti.

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Saldırı gerçekleştiren kişinin canlı yakalanması durumunda idam yasasının uygulanması talebinde bulunacaklarını dile getiren Ben-Gvir, Filistinlileri hedef alan idam yasasını bu nedenle çıkardıklarını savunarak, "Yahudi kanı ucuz değildir. Yahudi'yi öldüren darağacının ipini görecek." iddiasında bulundu.

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İsrailde tansiyonu zirveye çıkaran silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı Ben-Gvirden idam çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

FİLİSTİNLİLERE İDAM YASASI

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

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#İsrail#Filistin#İdam Yasası

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