İsrail'de tansiyonu zirveye çıkaran silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı! Ben-Gvir'den idam çağrısı

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Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kısmında İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, ikisinin durumu ağır 5 kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin öldüğü, diğerinin ise yaralanmasına rağmen kaçtığı belirtildi.
İsrail basını, ölen kişinin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğunu iddia etti.
BEN-GVİR İDAM CEZASI İSTEDİ
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırgana idam yasasının uygulanmasını talep edeceklerini kaydetti.
Saldırı gerçekleştiren kişinin canlı yakalanması durumunda idam yasasının uygulanması talebinde bulunacaklarını dile getiren Ben-Gvir, Filistinlileri hedef alan idam yasasını bu nedenle çıkardıklarını savunarak, "Yahudi kanı ucuz değildir. Yahudi'yi öldüren darağacının ipini görecek." iddiasında bulundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
FİLİSTİNLİLERE İDAM YASASI
İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.
İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.