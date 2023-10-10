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İsrail’de suçlu aranıyor... Netanyahu boy hedefi

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#Netanyahu#İsrail#İstihbarat
İsrail’de suçlu aranıyor... Netanyahu boy hedefi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

İsrail siyaseti ve kamuoyunda özellikle istihbarat zafiyetine yönelik tepkiler dikkat çekerken, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya da izlediği saldırgan politikalar sonucunda savaşı tetiklediği yönünde suçlamalar yöneltiliyor. Ülkedeki en eski ve etkili yayın organlarından Haaretz gazetesinde yayımlanan başyazıda da Başbakan hedef tahtasına koyuldu.

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 “Simchat Torah bayramında İsrail’in başına gelen felaketin sorumlusu tek bir kişidir: Binyamin Netanyahu” cümlesiyle başlayan yazıda Netanyahu’nun Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi aşırılıkçı isimleri kilit pozisyonlara atayarak ve “Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen bir dış politikayı benimseyerek” İsrail’i bilinçli olarak tehlikeye attığı değerlendirmesi yapıldı.

Netanyahu’nun geçmişte kendisini “savaşlardan ve İsrail’in çok sayıda kayıp vermesinden kaçınan temkinli bir lider” olarak sunduğunu ifade eden Haaretz, bu durumun son seçimlerden sonra değiştiğini vurgulayarak Netanyahu’nun Batı Şeria’yı ilhak etme ve etnik temizlik için adımlar attığını yazdı. Netanyahu’nun kendi sorumluluğundan kaçmaya çalışacağı savunulan yazıda, suçu askeri istihbarat, Şin Bet ve Mossad’a atacağı öne sürüldü.

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MISIR: UYARMIŞTIK

Öte yandan Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, İsrail’i Gazze’deki durum hakkında uyardıklarını ancak hafife alındıklarını söyledi. Dün akşam İsrail Başbakanlık Ofisi’nden X’te yapılan paylaşımda ise bu bilgi yalanlandı. Bu arada Netanyahu dün yaptığı açıklamada, ‘Muhalefet liderlerini hiçbir önkoşul olmaksızın acil bir ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırıyorum’ dedi.

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#Netanyahu#İsrail#İstihbarat

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