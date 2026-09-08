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İsrail'de son seçim anketi büyük yankı uyandırdı: Netanyahu'ya kötü haber

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#İsrail Seçimleri#Binyamin Netanyahu#Gadi Eisenkot
İsrailde son seçim anketi büyük yankı uyandırdı: Netanyahuya kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 10:24

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki fark son seçim anketinde açıldı. Ankete göre Yashar, Netanyahu'nun partisi Likud'u geride bırakarak meclis çoğunluğunu elde edebilir.

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde koalisyon hesapları sürerken Kanal 12'nin yayınladığı son ankete göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi Yashar, kan kaybetmeyi sürdüren mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile arayı açıyor. Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Eisenkot'un Yashar Partisi, Netanyahu liderliğindeki Likud'un 4 milletvekili önünde İsrail Meclisi'nin en büyük partisi olacak.

Aynı enstitünün yaptığı bir önceki ankete kıyasla bir sandalye daha kazanan Yashar, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 25 milletvekiliyle birinci parti olurken, iki sandalye kaybeden Likud ise 21 milletvekiliyle ikinci parti konumunda kalmaya devam etti.

İsrailde son seçim anketi büyük yankı uyandırdı: Netanyahuya kötü haber

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Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot

ÇARPICI ANKET SONUÇLARI

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Birlikte" listesi ise 13 sandalye elde etti. Netanyahu liderliğindeki mevcut iktidar bloğu 52 milletvekiline, Eisenkot bloğunun ise 55 milletvekiline ulaştığı görüldü. Yusuf Cabarin liderliğindeki Arap Ortak Listesi 7, Mansur Abbas'ın Raam Partisi 4 olmak üzere Arap partileri 11 milletvekiline ulaştı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 42'si Eisenkot'un başbakan olmasını tercih ederken, Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 35'te kaldı.

İsrail seçim sistemine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisinde en az 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor. İsrail'de yayınlanan kamuoyu yoklamaları, karmaşık koalisyon hesaplarına ve seçimler sonrasında sıkı koalisyon pazarlıklarının yapılacağına işaret ediyor.

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#İsrail Seçimleri#Binyamin Netanyahu#Gadi Eisenkot

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