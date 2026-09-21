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İsrail’de skandal karar... Herzog katili affetti

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#İsrail#Filistin#Elor Azaria
İsrail’de skandal karar... Herzog katili affetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 07:00

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ordusunun ve askeri yargının aksi yöndeki kararına rağmen, 2016 yılında El Halil’de etkisiz hale getirilmiş ve yerde yaralı yatan Filistinli Abd Fatah al-Sharif’i başından vurarak öldürdüğü için mahkûm edilen eski asker Elor Azaria hakkındaki sabıka kaydını silen af kararını imzaladı.

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Askeri mahkeme tarafından verilen cezasını daha önce tamamlayan Azaria’nın sicilinin temizlenmesi kararı, ordu komuta kademesi ve hukukçular tarafından eleştirilirken, İsrail’deki sağcı siyasetçiler ve kamuoyunun bir kesimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Herzog’un ofisinden yapılan açıklamada ise kararın Azaria hakkındaki yargı sürecini geçersiz kılmadığı ve davanın yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediği vurgulandı. Açıklamada, Azaria’nın cezasını çekmiş olması, olayın üzerinden 10 yıl geçmesi, değişen kişisel ve ailevi koşulları ile sabıka kaydının iş bulmasının önünde engel oluşturması gibi unsurların dikkate alındığı belirtildi. İsrailli eski asker,18 aylık hapis cezasının 9 ayını cezaevinde geçirmişti. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi 2024’te Azaria ve ailesinin ABD’ye girişini yasaklamıştı.

 

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#İsrail#Filistin#Elor Azaria

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