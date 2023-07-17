İsrail’de ‘şartlı organ bağışı’ tartışılıyor

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“Herkese saygı duyuyorum ancak alıcının bir Yahudi olması gerekiyor. Bu benim milletim ve benim toplumum” diye konuşan Segal, Yahudi olması şartıyla böbreğinin bir solcuya veya eşcinsele gitmesinin sorun olmayacağını söyledi.

SEÇME HAKKI VAR MI

Ulusal Organ Nakli Merkezi Direktörü Dr. Tamar Ashkenazi, ölen kişinin organlarının bağışlanması konusunda herhangi bir şart koşulamayacağını belirtti. Ashkenazi, “Ne yazık ki hayat kurtaramadığımız vakalar oluyor. Çünkü beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi bazı koşullar dayatıyor. Bu organları reddetmek zorundayız” diye konuştu. Dr. Ashkenazi, canlı vericilerde ise durumun farklı olduğunu, bağışçının alıcıyı seçme hakkı bulunduğunu dile getirdi. Tartışmaya katılan Sağlık Bakanlığı ise nakillerin bekleme listesine göre “ayrımcılık olmadan” yapıldığını söyledi.