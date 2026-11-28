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Eisenkot’un, Avigdor Liberman liderliğindeki Evimiz İsrail Partisi’nin ardından önceki gün Yair Golan liderliğindeki Demokratlar ile de koalisyon anlaşmasına vardığı belirtildi. İsrail basını, Eisenkot’un rakibi Başbakan Binyamin Netanyahu’nun müttefiklerinden ultra Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi (UTJ) ile yürüttüğü görüşmelerde de ilerleme kaydettiğini öne sürdü. İki tarafın ultra Ortodoks Yahudilerin askerlik hizmetine ilişkin düzenlemenin temel maddelerinde uzlaştığı ve UTJ’nin dini liderlerinin resmi koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay verdiği belirtildi. Eski Başbakan Naftali Bennett ise, başbakanlığı ilk etapta Eisenkot’un üstleneceği Netanyahu’nun partisi Likud’un da yer aldığı Siyonist bir ulusal birlik hükümetinden yana olduğunu belirtiyor.

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ABBAS’TAN AÇIKLAMA İDDİASI

Eisenkot’un hükümeti kurabilmek için desteğine ihtiyaç duyduğu Filistinli Arap partisi Ra’am’ın lideri Mansur Abbas’ın da bu akşam yayımlanacak bir televizyon röportajında “Hamas’ı terör örgütü olarak tanımaya hazırlandığı” öne sürüldü. Abbas’ın sözkonusu açıklamayı partisinin koalisyona dahil edilmesini sağlamak amacıyla yapacağı belirtiliyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin Netanyahu’nun da moralini bozduğu iddia ediliyor. İsrail basınına göre Netanyahu yakın çevresine Eisenkot’un hükümeti kurmasını “yalnızca bir mucizenin engelleyebileceğini” söylüyor. Eisenkot’un hükümeti kurmak için 6 Aralık’a kadar süresi bulunurken bu süre 14 gün daha uzatılabilecek.