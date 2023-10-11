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İsrail'de panik anları! İngiliz bakan sığınağa böyle koştu

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#İngiltere#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 21:01

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’i İsrail’in Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile sığınağa koştu.

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Hamas saldırıları karşısında İngiltere’nin desteğini göstermek amacıyla İsrail’i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, korku dolu anlar yaşadı.

Cleverly’i güneydeki Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile yanındakilerle birlikte sığınağa koştu.

BAKAN VE YANINDAKİLERE BİRŞEY OLMADI

Sirenlerin Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına attığı roketler nedeniyle devreye girerken, saldırıda Bakan Cleverly ve yanındaki etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadı.

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Cleverly olaydan önce yaptığı açıklamada, "İngiltere’nin İsrail halkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu göstermek için bugün İsrail'de bulunuyorum" demişti.

 

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#İngiltere#Hamas#Gazze

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