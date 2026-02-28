İsrail'de OHAL: Kurmayları ile sığınakta buluşan Netanyahu'dan ilk açıklama... Operasyonun adını duyurdu

Haberin Devamı

İsrail ve ABD'nin İran'a bu sabah saatlerinde bir saldırı başlatmasının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "operasyonun amacının varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre Netanyahu, İranlıların "zorbalık zincirini" kırmalarının zamanı geldiğini belirtirken, İsraillilere de "ülkelerinin ebediyetini sağlamak için bir arada olmaları" çağrısı yaptı.

İRAN HALKINA SESLENDİ

ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu.

Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü.

"İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.

NETANYAHU AÇIKLADI: İSMİ "ASLANIN KÜKREMESİ OPERASYONU"

ABD-İsrail saldırılarının, İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini ileri süren Netanyahu, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti.

AFP, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, saldırılar için farklı bir isim seçtiğini ancak Başbakan Netanyahu'nun, özellikle Aslanın Kükremesi Operasyonu isminin kullanılmasını istediğini aktardı.

Hatırlanabileceği üzere İsrail'in Haziran 2025'te başlattığı İran operasyonunun ismi de Yükselen Aslan'dı.

SIĞINAKTA GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE TOPLANTI

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, söz konusu toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ele alındığı bildirildi.

İSRAİL GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

Katz vatandaşları, İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uymaya ve korunaklı alanlarda kalmaya çağırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" demişti.