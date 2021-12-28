İsrail'de kuş gribi alarmı! Uzmanlardan 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı

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İsrail'de baş gösteren kuş gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölünde, kuş gribi alarmı verilmiş durumda.

İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkındaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg salgını ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar nitelendirdi.

'Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz' diyen Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.

BAŞBAKAN UZMANLARLA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Naftali Bennett ve ulusal güvenlik danışmanı, H5N1 salgınını kontrol altına alma ve insanlara geçmesini önleme çabalarını görüşmek üzere uzmanlarla bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar kuş gribine yakalanan bir bir insana rastlanmadı.

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'ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN'

Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocaka kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti.

Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Kuş Gribi, influenza ailesine ait bir virüs tarafından meydana getirilir. Çoğu kuş gribi virüsleri insanlarda hastalığa neden olmaz. Ancak, bazı alt tipleri insanlara bulaşabilir.

Enfekte kuşlar, tükürük, mukoza ve dışkılarıyla kuş gribi virüsünü etrafa yayarlar. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas yoluyla kuş gribi hastalığı insanlara bulaşabilmektedir.

Kuş gribi virüsleriyle insan enfeksiyonları, kirli eller vasıtasıyla virüsün kişinin gözlerinden, burnundan veya ağzından vücuduna girmesiyle veya havadaki virüsleri solunum yoluyla almasıyla meydana gelebilir.